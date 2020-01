Condividi su

Gremlins: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Lo scorso anno fu annunciato un adattamento televisivo animato di un celebre film di culto anni ’80: stiamo parlando di Gremlins. HBO ha deciso di mandare in produzione lo show ed è probabile che vedremo il suo debutto nel 2021 sulla piattaforma streaming del canale statunitense. La serie sarà un prequel del film originale e per la prima stagione sono stati commissionati 10 episodi. Al momento, HBO è in cerca di voci da prestare ai personaggi dell’animazione.

Prima di passare alla trama del nuovo show, dedichiamo un po’ di spazio a un breve riepilogo del film originale e rinfreschiamoci la memoria: nella pellicola diretta da Joe Dante nel 1984, le vacanze natalizie di una cittadina vengono scosse quando Gimzo, un piccolo esemplare di Mogwai, cadrà nelle goffe mani di Billy, un giovane ragazzo del posto. Billy, non seguendo le regole per prendersi cura di Gimzo, scatenerà il panico commettendo due errori fatali: bagnerà il piccolo Mogwai, causando una sorta di molteplice clonazione, e darà da mangiare agli esemplari dopo mezzanotte, trasformandole in vere e proprie creature malvagie e caotiche.

Scopriamo ora cosa racconterà l’adattamento animato.

Gremlins serie tv: la trama

Il titolo completo dello show sarà Gremlins: Secrets of the Mogwai e racconterà le vicende di un giovane Sam Wing, colui che nel film donerà Gimzo al padre di Billy. Nella sua infanzia, Sam troverà il piccolo mogwai e insieme a una ladruncola di nome Ellie compirà un viaggio per la cina; ecco la sinossi ufficiale:

“Insieme alla ladre di strada Elle, Sam e Gizmo si lanceranno in un pericoloso viaggio attraverso le campagne Cinesi, incontrando diversi mostri e spiriti del folklore cinese. Mentre cercano di portare Gizmo dalla sua famiglia e scovare un leggendario tesoro, saranno inseguiti da un perfido uomo d’affari e dal suo crescente e temibile esercito di Gremlins.”

La serie animata non solo sarà una meravigliosa avventura, ma ci svelerà probabilmente alcune curiosità sul film originale, da come Wing sia entrato in possesso di Gimzo ai segreti riguardanti le tre regole:

Non esporlo alla luce forte, che lo irrita e soprattutto a quella del sole, che lo ucciderebbe;

Mai bagnarlo né dargli acqua da bere;

(la regola più importante): mai nutrirlo dopo la mezzanotte.

