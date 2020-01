Condividi su

Sex Education 3: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 17 gennaio 2020 Netflix ha pubblicato sul suo catalogo la seconda stagione di uno show che sta riscontrando un successo mozzafiato: stiamo parlando di Sex Education. Considerando i numeri, la prima stagione ha raggiunto oltre 40 milioni di case nel giro di un mese, al punto che il colosso streaming non tardò molto ad annunciarne il rinnovo. Ora che il secondo ciclo di episodi ha visto la luce sono già tantissimi i fan a chiedersi se Sex Education avrà un’ulteriore stagione. Le probabilità sono ovviamente altissime: lo show non sembra perdere la sua notorietà e lotta per salire sul podio delle serie tv più viste e apprezzate dell’anno. Per l’annuncio ufficiale dovremmo quasi certamente attendere febbraio, mese in cui Netflix tirerà le somme per il successo dello show e deciderà se varrà la pena continuare a puntare su questo cavallo che pare sia uno stallone di razza.

In attesa di scoprire il futuro di Sex Education, diamo un’occhiata a cosa è accaduto nel finale della seconda stagione e proviamo a gettare le basi per scoprire cosa potremo aspettarci da un nuovo ciclo di episodi.

Sex Education: finale della seconda stagione

Otis è stato mollato da Ola dopo che quest’ultima ha scoperto di nutrire dei sentimenti per Lili. Il ragazzo, per amore di lei, aveva appena annunciato alla sua amica Maeve di non frequentarsi più, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Otis, trovandosi solo e senza la sua amica più cara, decide di organizzare una festa in grande stile, ubriacandosi e finendo a letto con Ruby. Verso il finale della puntata, il ragazzo decide di inviare un messaggio a Maeve in cui confessa i suoi sentimenti per lei, ma Isaac, il nuovo vicino dell’ex amica, il quale prova chiaramente qualcosa per la ragazza, raggiunge per primo il telefono e decide di cancellare il messaggio.

Come se ciò non bastasse, Jean ha scoperto l’attività del figlio a scuola e, sebbene verso il finale i due hanno risolto in un dialogo pacifico, la donna è rimasta particolarmente delusa dal comportamento di Otis.

La terza stagione ripartirà probabilmente da questo punto e scopriremo cosa accadrà all’attività di Otis e se quest’ultimo riuscirà a mettersi in contatto con Maeve dopo che il suo tentativo è caduto miseramente in un buco nell’acqua per mano di Isaac.

Council of Dads: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Scopriamo ora chi sono gli attori principali di Sex Education e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Asa Butterfield veste i panni di Otis Milburn; Gillian Anderson nel ruolo di Jean Milburn; Ncuti Gatwa interpreta Eric Effiong; Emma Mackey è Maeve Wiley; Connor Swindells veste i panni di Adam Groff; Kedar Williams–Stirling nel ruolo di Jackson Marchetti; Patricia Allison interpreta Ola Nyman; Mimi Keene è Ruby Matthews.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]