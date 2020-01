Condividi su

Tendenze moda uomo autunno inverno 2020-21: ecco qualche consiglio

La moda è sempre un passo avanti e non a caso sulle passerelle del momento si possono già osservare quali saranno le tendenze must-have dell’autunno inverno 2020-21. Ecco qualche consiglio per non farsi cogliere impreparati e per essere tra i primi a sfoggiare il miglior look.

Tendenze di moda: per l’uomo autunno/inverno 2020-21, pelle e stivali

Siamo ancora in inverno inoltrato ma già si pensa a come ci vestiremo il prossimo anno: innanzitutto il colore che andrà di moda nel 2020 sarà il verde, il quale verrà ripreso in molte tonalità ed adattato a ogni capo. Le prossime tendenze invernali vedranno infatti un sovrabbondare di accessori color verdone quali parka (intramontabile) e giacconi, due evergreen (in tutti i sensi) che probabilmente – o almeno per ora – non passeranno mai di moda. Ci scalderanno quindi anche nel 2021 e l’importante – per non cadere nel banale – è saperli abbinare nel modo migliore.

Ecco altri capi maschili che non potranno mancare nell’armadio di un uomo alla moda

Lo smoking nel 2020 smette di essere il classico look formale da ufficio e diventa un capo da indossare anche nelle occasioni più casual. Essendo un outfit classico, bisognerà però abbinarlo a qualcosa che lo renda meno “serioso” e più sbarazzino, come un paio di sneakers oppure dei calzini colorati da lasciar intravedere.

Largo uso agli stivali anche per gli uomini, le calzature più indossate ed amate dalle donne estendono i loro confini e le vedremo ai piedi dei ragazzi anche nell’autunno inverno 2020-21. Una tendenza che ha spopolato tra le passerelle dei più grandi stilisti come Fendi e Dolce & Gabbana.

Stessa cosa per i pantaloni di pelle: larghi e stile denim prenderanno il posto dei classici jeans e saranno perfetti per chi deciderà di dare un tocco in più al proprio look. È il primo anno che un capo come il pantalone di pelle si estende anche alla moda maschile e vedremo se sarà una moda apprezzata oppure no.

