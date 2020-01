Le scarpe che andranno più di moda nella primavera 2020. Ecco quali scegliere e come abbinarle, in base ai gusti ed alle temperature più calde

Condividi su

Scarpe primavera estate 2020: tendenze moda e quali scegliere

Uno degli accessori in grado di cambiare totalmente un look, le scarpe sono un elemento caratterizzante quando si parla di moda. Non è ancora finito l’inverno ma già si pensa alla primavera, in passerella sfilano modelli di scarpe davvero interessanti, ecco quali saranno di moda nel 2020.

Scarpe primavera estate 2020: cosa andrà di moda

Non è poi così lontana la primavera 2020 e gli appassionati di moda non vedono l’ora di poter sfoggiare scarpe leggere ed adatte alla nuova stagione. Alcune calzature possono anche essere acquistate qualche mese prima approfittandone dei saldi, ecco quali scegliere per non farsi cogliere impreparati.

Stivali e mocassini, il must have 2020

Ce ne sarà per tutti i gusti in fatto di scarpe da indossare con l’inizio della bella stagione, in primavera diremo addio agli stivali pesanti – quelli che ci hanno scaldato tutto l’inverno – e li sostituiremo con quelli più leggeri: stivaletti alla texana, in velluto ed in suede saranno il must have 2020, da abbinare sia ad un look sportivo sia per rendere casual un outfit troppo formale. Da indossare con un paio di collant oppure insieme ad una gonna, gli stivali saranno le scarpe che più vedremo nella primavera 2020.

Via libera alle tinte color pastello ed alle fantasie, soprattutto quelle floreali. In primavera questo motivo verrà ripreso in molti capi e non solo nelle scarpe: sulle borse (vedi la nuova collezione di Gucci) ed anche sui vestiti. Non potranno mancare i classici stivali di pelle e di camoscio, un evergreen nell’armadio di ogni beauty guru.

L’altra calzatura che terrà testa agli stivali sarà il mocassino – sia per l’uomo che per la donna – un ritorno di moda di una scarpa che sembrava finita nel dimenticatoio. Da indossare quando le temperature saranno più calde (magari a primavera inoltrata) i mocassini saranno il must anche dell’estate 2020.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano

Intramontabili sneakers

Non passeranno invece mai di moda le classiche sneakers, di varie fantasie e anche di varie altezze: spopolano sempre di più quelle con la zeppa e quelle rialzate al loro interno, in gradi di donare particolarità al look e di slanciare la figura.

Per quanto riguarda i tacchi, largo uso alle décolleté ed alle scarpe con il tacco sottile. Se la moda negli ultimi anni prevedeva un tacco spesso e più “comodo” nella primavera 2020 si tornerà ad utilizzare i temutissimi (nonché dolorosi) tacchi a spillo.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]