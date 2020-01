Condividi su

Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 22 gennaio 2020

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dei grandi ritorni con Chi vuol essere milionario?. Il celebre programma, in onda oggi 22 gennaio 2020 su Canale 5 dalle 21.20, approda ad una nuova e appassionante edizione che sicuramente regalerà emozioni e momenti di suspense.

Come di consueto, al timone della spassosa trasmissione ci sarà l’amato presentatore Gerry Scotti che guiderà e supporterà il concorrente pronto a mettere il gioco tutte le proprie conoscenze e capacità deduttive pur di conquistare l’ambito premio finale grazie al quale potrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi questa volta Chi vuol essere milionario?

Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 22 gennaio 2020

Dagli anni 2000 oramai Chi vuol essere milionario? è tra i quiz show televisivi più amati del nostro Paese. Non stupisce quindi che nel corso degli anni la trasmissione sia stata più volte rinnovata e il format cambiato ben poco perché perfettamente funzionante e capace di tenere alta l’attenzione del pubblico a casa. Sebbene la struttura del programma televisivo sia sempre la stessa, quest’anno è stata inserita una piccola modifica per quanto riguarda gli aiuti a disposizione dei concorrenti. Infatti oltre al 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio, Chiedilo a Gerry da stasera ci sarà Switch/cambio domanda, qualora il protagonista della puntata preferisca sostituire il quesito che ha davanti con un altro.

In Chi vuol essere milionario il giocatore avrà davanti a sé quindici step da superare corrispondenti ad un vincita in denaro di importo via via maggiore fino ad arrivare al tanto desiderato premio finale. Quest’ultimo, sognato da molti, è stato conquistato solo da tre persone: Francesca Cinelli, assistente del direttore di una concessionaria di camion, lo studente di ingegneria Davide Pavesi e la casalinga Michela De Paoli.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]