L’amica geniale: trama e anticipazioni stasera 22 gennaio su Rai 2

Oggi 22 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda L’amica geniale. La fortunata serie televisiva italo-statunitense, diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi della misteriosa Elena Ferrante, approda alla sua terza puntata con due emozionanti episodi.

In attesa quindi della seconda stagione della fiction, tornano quindi anche questo mercoledì Elena Greco e Raffaella Cerullo, compagne d’avventura molto diverse tra di loro ma unite da un profondo legame d’affetto. Vediamo insieme cos’ha in serbo per noi L’amica geniale!

Poche ore ci separano dal terzo appuntamento con della serie televisiva diretta da Saverio Costanzo. Mentre Elena è stanca di fingere sentimenti che non prova e lascia Gino, Lila riceve una dichiarazione d’amore da parte di Marcello Solara. Quest’ultimo per una volta quindi decide di mettere da parte il comportamento violento con la speranza di conquistare così il cuore della ragazza che però continua a rifiutarlo.

La giovane Cerullo, protagonista de L’amica geniale, non ha tempo per le fantasie romantiche in quanto è tutta presa dall’idea di creare un paio di scarpe nuove ed originali che sta portando avanti assieme al fratello Rino. Il padre della giovane donna boccia il progetto e il pretendente sconsolato interviene nella disputa sognando di potersi avvicinare a Lila. Nel frattempo Elena, spinta dalla maestra, si prepara per andare ad Ischia.

Trama e anticipazioni episodio L’isola di stasera 22 gennaio 2020

Nell’ultimo episodio de L’amica geniale Elena, giunta ad Ischia e ospitata dalla cugina della maestra, trascorre delle piacevoli giornate e scopre che sulla stessa isola si trova anche Nino Sarratore, suo grande amore. La giovane quindi inizia a frequentare la famiglia del ragazzo ma mentre quest’ultimo si mostra introverso e poco incline al dialogo, Lidia, Marisa e Donato sono felici e sereni. Passando del tempo insieme, i due adolescenti si avvicinano sempre di più tanto da scambiarsi un tenero bacio sulla spiaggia.

La routine della vacanza viene interrotta da una lettera di Lila in cui chiede ad Elena di tornare subito in città per aiutarla con Marcello Solara, sempre più insistenze. Tuttavia l’adolescente decide di non partire immediatamente ma una notte succede qualcosa di davvero scioccante.

