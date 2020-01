Condividi su

Piero Pelù: nuovo album in uscita, le ultime notizie

Prima volta a Sanremo per Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, che sul palco del Teatro Ariston porterà Gigante, brano inedito che avrà anche il compito di supportare Pugili Fragili, sesto album del cantante fiorentino che sarà in vendita dal 21 Febbraio 2020.

Il singolo Gigante: di cosa parla

Per il suo debutto al Festival di Sanremo, Piero Pelù ha scelto il brano Gigante, di cui sono autori lo stesso interprete e Luca Chiaravalli. Il brano vuole omaggiare i nipoti del rocker toscano, ma anche i minori che si trovano reclusi e hanno cominciato un percorso che, si spera, li porterà a riscattarsi. L’artista, conosciuto per il suo passato con i Litfiba, ha in serbo per i fan una sorpresa: la cover di Cuore Matto di Little Tony, che sarà eseguita nella serata dedicata al 70° compleanno del Festival, il 6 Febbraio. Inoltre, a testimonianza della sensibilità di Piero Pelù per le tematiche ambientali, nel corso della kermesse canora sarà impegnato nel Clean Beach Tour, che ha l’obiettivo di ripulire le spiagge dai rifiuti plastici. Il cantautore toscano sarà alla spiaggia di Bussana il 5 Febbraio alle ore 11.00.

Piero Pelù - Picnic all'inferno (Official Video)

Pugili Fragili: le parole di Piero Pelù

Pugili Fragili, sesto album solista di Piero Pelù, uscirà come detto il 21 Febbraio dopo il Festival di Sanremo, del quale il cantante sarà uno dei concorrenti più accreditati. Preceduto dai singoli Picnic All’Inferno -- contenente un estratto delle parole Greta Thunberg a Katowice, in Polonia -- e dal prossimo Gigante, che porterà all’Ariston.

Erano ormai dodici anni che il musicista toscano non pubblicava un nuovo album, da Fenomeni del 2008. Il silenzio era stato rotto solo da Identikit, un best of della sua carriera, uscito nel 2013. Pugili Fragili è stato presentato ufficialmente dall’artista con un messaggio su Instagram:

“Pugili Fragili è il mio nuovo album che uscirà il 21 febbraio, ragazzacci.

Nell’album, in preorder dal 31 gennaio, ci sarà Picnic All’Inferno, il rock blues duettato con Greta Thunberg, ci sarà Gigante, che ho presentato a Sanremo, e ci saranno tutti i generi che ho scritto, suonato e cantato nei primi 40 anni della mia storia in musica.

Al Festival, nella serata delle cover, proporrò la mia versione di Cuore Matto del mitico Little Tony, con Mario Zelinotti”.

Il nuovo lavoro di Piero Pelù sarà distribuito da Sony Legacy ed è stato prodotto in coppia con Luca Chiaravalli, che dirigerà anche l’orchestra di Sanremo durante l’esecuzione di Gigante.

Piero Pelù: quarant’anni di carriera

Quarant’anni di carriera sono un traguardo importante, che non molti artisti possono dire di avere raggiunto. Piero Pelù vuole omaggiare degnamente questa ricorrenza e lo farà con la sua prima volta in assoluto al Festival di Sanremo e, a poca distanza dalla fine della manifestazione musicale, con Pugili Fragili. Molti fan, però, si chiedono se questa tappa del percorso artistico del rocker fiorentino possa essere anche l’occasione per vedere Piero Pelù di nuovo con Ghigo Renzulli e i mitici Litfiba. Anche se al momento non ci sono novità, la reunion con la sua vecchia band sarebbe di sicuro indimenticabile.

