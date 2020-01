Condividi su

Altered Carbon 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 27 febbraio 2020, a distanza di due anni, torna con una nuova stagione una serie tv di genere sci-fy particolarmente attesa: stiamo parlando di Altered Carbon. Per il nuovo ciclo di episodi sono state commissionate 8 puntate, due in meno rispetto al precedente, dalla durata variabile tra 50 e 60 minuti. Il titolo sarà presto disponibile sul catalogo di Netflix. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi per mezzo del mese di prova gratuito; per poter usufruire dei servizi della piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Altered Carbon si basa sull’omonimo romanzo scritto da Richard K. Morgan e alla testa del progetto troviamo Laeta Kalogridis

Passiamo ora ai dettagli della trama e del cast dello show.

Altered Carbon 2: la trama

Al momento sono ancora poche le informazioni che riguardano la trama della nuova stagione di Altered Carbon. Quello che è certo è che troveremo di nuovo Tokeschi Kovacs, pronto a essere trasferito mente e memoria in un altro involucro sintetico. La particolarità di questa serie tv distopica-fantascientifica riguarda proprio la possibilità di ingannare la morte: quest’ultima non rappresenta un vero problema in quanto è possibile trasferire il vissuto di un essere umano in una nuova “custodia”, vale a dire un altro corpo umano, più giovane e in forma. Ciò che rende davvero interessante la visione restano i principi morali e come la società si evolve a partire da questo estremo cambiamento. Ambientata 300 anni nel futuro, lascia in sospeso la seguente domanda: quali sono i confini dell’identità?

Il cast della serie tv

Per quanto concerne il cast di Altered Carbon, nella seconda stagione, per ragioni di trama, troveremo nuovi attori, scopriamo insieme quali personaggi interpretano all’interno dello show: Anthony Mackie veste i panni del protagonista, Takeshi Kovacs; Lela Loren nel ruolo di Danica Harlan; Simone Missick è Trepp; Torben Liebrecht interpreta Ivan Carrera; Dina Shihabi veste i panni di DIG 301; James Saito è Tanaseda Hideki.

