Netflix sede Roma: dove si trova e perché è stata aperta

Netflix avrà una sede a Roma: l’indiscrezione circolava già da qualche mese, per voce del fondatore della compagnia Reed Hastings, che lo scorso ottobre aveva proprio parlato di una possibilità di apertura di una sede nel nostro Paese. Mancava però il nome della città che avrebbe ospitato la sede europea dell’azienda, attualmente locata ad Amsterdam, e nelle ultime ore è arrivata la conferma: la nuova sede europea di Netflix sarà a Roma.

Netflix avrà una sede a Roma: ecco il motivo

La ragione che ha portato Hastings a preferire la città di Roma rispetto alle altre è l’alto contenuto di cinematograficità che riveste la capitale, famosa anche fuori dai confini come la Hollywood sul Tevere, che ha vissuto i suoi anni migliori, anche cinematograficamente parlando, al tempo della Dolce Vita.

La sede romana di Netflix è motivo di entusiasmo sia per gli appassionati del servizio streaming che vivono nella capitale, sia per la stessa società, come testimoniano le parole di Kelly Luegenbiehl, vicepresidente delle serie Netflix europee, medio-orientali e africane: “Sin dall’avvio del servizio in Italia nel 2015 siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri tanti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più conosciuti alle voci emergenti. Aprire un ufficio a Roma è il logico passo successivo nel nostro impegno a lungo termine in Italia, e ci permetterà di rafforzare le nostre molteplici partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie Made in Italy”. Oltre a Suburra e Baby, sono diverse le serie e i film italiani in lavorazione per Netflix, tra cui spicca la serie fantasy Luna Nera, ma attenzione anche all’enigmatico Curon e al sentimental-adolescenziale Summertime.

Dove sarà la sede romana di Netflix?

Ok, Netflix aprirà una sede a Roma, ma dove esattamente? Da qui a 12 mesi si concretizzerà il tutto, come riporta Il Messaggero, tuttavia, “si cerca un edificio in una zona che sia strettamente collegata con il centro della città, che sia di rappresentanza, ma anche funzionale” dove “opereranno all’inizio fino a trenta persone, dal marketing alle relazioni pubbliche, alla produzione”. Insomma, la sede ancora non c’è, ma sicuramente si troverà in una zona ben collegata con il centro storico della città. Appena non avremo notizie più ufficiali a riguardo, non esiteremo a comunicarvele (e lo stesso vale per le relative offerte di lavoro e assunzioni, ovviamente).

