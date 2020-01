Oggi 24 gennaio 2020 ha debuttato una nuova docuserie che ha già creato scalpore e critiche non indifferenti: stiamo parlando di The Goop Lab

Condividi su

The Goop Lab: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Oggi 24 gennaio 2020 ha debuttato una nuova docuserie che ha già creato scalpore e critiche non indifferenti: stiamo parlando di The Goop Lab. Lo show ha un totale di 6 episodi dalla durata di circa 30 minuti ognuno e vuole essere un documentario incentrato sul brand di Gwynet Paltrow, appunto “Goop“, azienda di wellness e lifestyle dell’attrice, spesso al centro di numerose polemiche che si fondano sull’inadeguatezza scientifica dei metodi proposti. Polemiche che tuttavia non sembrano smuovere di un millimetro la Paltrow, la quale anzi non aspetta altro che una nuova battaglia di accuse, evento che le concede notorietà e, di conseguenza, un forte aumento delle vendite.

The Goop Lab sembra non convincere la critica statunitense, la quale è fermamente convinta che la docuserie non sia altro che una lunga trovata pubblicitaria, fuori dall’occhio analitico e imparziale che dovrebbe essere caratteristica fondamentale dell’opera.

Jennifer Gunter, ginecologa e ferma oppositrice della Paltrow ha commentato sarcasticamente l’utilità del prodotto; ecco le sue parole ufficiali:

“ Massì, guardiamo in streaming idee come il tumore al seno è provocato dal reggiseno, che i vaccini sono pericolosi, l’efficacia nulla di iniezioni di vitamina B12, oppure che saune a botte di 5.000 dollari a seduta possono aiutare a debellare il cancro “

Per i più curiosi, il titolo sarà disponibile sul catalogo di Netflix in tutti i Paesi in cui è presente il servizio; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi della piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Passiamo ora ai dettagli della trama di The Goop Lab

Ares: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

The Goop Lab: la trama

Ogni puntata della docuserie si concentrerà su un tema particolare proposto dall’azienda di Gwynet Paltrow; in particolare, l’obbiettivo dell’attrice è quello di garantire ai suoi clienti un nuovo format di vita che porterà benessere e fiducia in se stessi attraverso metodi poco ortodossi al punto che la Paltrow è stata spesso accusata di falsa informazione e pseudoscienza. Esorcismo, seminari sulla sessualità, droghe psichedeliche, pratiche non convenzionali, saranno i temi principali di ogni puntata che cercheranno di fornire un’idea chiara sullo stile di vita proposto dall’attrice. Non resta che visionare la docuserie con occhio critico e curiosità per avere un quadro completo sulle pratiche proposte.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]