In produzione per la rete televisiva americana HBO una nuova serie tv animata che porta la firma di Gary Janetti: stiamo parlando di The Prince

The Prince: trama, cast e personaggi serie tv in arrivo

In produzione per la rete televisiva americana HBO una nuova serie tv animata che porta la firma di Gary Janetti: stiamo parlando di The Prince. Janetti è noto al pubblico per aver lavorato come sceneggiatore dei Griffin e questa volta tenterà un level up di classe diventando il creator di una fiction animata tutta sua. In particolare, lo show si baserà su storie incentrate sulla famiglia reale d’Inghilterra, cavalcando la scia delle notizie riguardanti le vicende di Harry e Megan.

Janetti non si è lasciato sfuggire l’occasione e armandosi di carta bianca ha deciso di costruire uno show satirico sui reali sfruttando il piccolo George come “occhi” testimoni della famiglia. Questi metterà alla berlina le azioni dei parenti. In proposito, Sarah Aubrey, presidente dei contenuti originali HBO si è dichiarata felicissima del prodotto e si aspetta una rosea collaborazione; ecco le sue parole ufficiali:

“Siamo entusiasti di dare ai nostri spettatori la possibilità di scoprire quanto George possa essere divertente, scioccante e dolce”

Scopriamo insieme più nello specifico di cosa parlerà l’opera di Janetti.

The Prince: la trama

Inizialmente, Janetti pubblicava su instagram storie e meme “scherzose” ironizzando sulla famiglia reale; successivamente il salto è stato fatto e il suo gioco avrà un adattamento televisivo. La trama, tuttavia, non ripercorrerà fedelmente ogni singolo avvenimento dei reali, né parlerà dunque della Megxit, ma sarà costruito un universo ben più complesso, condito con la satira che ha caratterizzato i simpsons e servito dagli occhi del piccolo George, che appare come una sorta di fusione tra Bart Simpsons e Mr. Burns. Non resta che attendere la comunicazione ufficiale della data di uscita e godere con un sorriso questo nuovo titolo animato.

Il Cast della serie tv

Al momento non ci sono informazioni sugli attori che presteranno la voce ai personaggi di The Prince. Voci di corridoio suggeriscono che Orlando Bloom abbia già firmato e molto probabilmente impersonerà il principe Harry. Non appena ci saranno nuove notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

