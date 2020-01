Condividi su

A Discovery of Witches: trama, cast e anticipazioni serie tv su Sky

Dal 29 gennaio 2020 sbarca su sky atlantic un nuovo titolo di genere fantasy: stiamo parlando di A Discovery of Witches. La serie tv ha già debuttato in Inghilterra su Sky One ottenendo un più che ottimo successo al punto che la produzione ha deciso di rinnovarla non solo per una seconda, ma anche per una terza stagione. Lo show si basa su una saga di romanzi della scrittrice Deborah Harkness, la quale figura anche come produttore esecutivo della serie. Il ciclo di libri, conosciuto come “La Trilogia delle anime” si compone, ovviamente, di 3 romanzi: Il libro della vita e della morte, L’ombra della notte e Il bacio delle tenebre. La prima stagione di A Discovery of Witches si ispira dunque al primo libro ed è probabile che la sorte delle stagioni successive affondi le radici negli altri due scritti anche se, al momento, non ci è dato sapere quanto lo show sarà fedele all’opera della Harkness. Dubbi ancora riguardano la data di debutto della seconda stagione che, conoscendo le tempistiche dell’adattamento italiano, si farà molto probabilmente attendere. Quello che è certo è che gli appassionati potranno seguire lo show con il cuore tranquillo, dal momento che la produzione sembra voler portare a termine l’intero ciclo.

In attesa di scoprire il futuro di A Discovery of Witches, possiamo goderci il trailer della serie tv; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

A Discovery Of Witches - Il Manoscritto delle Streghe | Trailer Ufficiale

A Discovery of Witches: la trama

Trattandosi di una serie tv di genere fantasy non possiamo che aspettarci elementi soprannaturali: vampiri, streghe, creature demoniache saranno personaggi ricorrenti. In particolare, la storia prende il via dalle vicende di Diana Bishop, una professoressa e una strega appartenente a una stirpe antica e importante, la quale trova nella biblioteca di Oxford un antico manoscritto ricercato da molte creature, in particolare i vampiri. A fare da contorno agli eventi ci sarà una storia d’amore “impossibile” tra Diana e un certo Matthew Clairmont, un genetista vampiro. Sarà proprio la scoperta dell’antico manoscritto a far incontrare i due personaggi e consentire a Diana di scoprire i suoi magici poteri.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di A Discovery of Witches e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Teresa Palmer veste i panni di Diana Bishop; Matthew Goode nel ruolo di Matthew Clairmont; Edward Bluemel interpreta Marcus Whitmore; Louise Brealey è Gillian Chamberlain; Malin Buska veste i panni di Satu Järvinen; Aiysha Hart nel ruolo di Miriam Shephard.

