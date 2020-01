Condividi su

Suits 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 gennaio 2020 il catalogo del colosso streaming Netflix si è arricchito dell’ottava stagione di una serie tv di grande successo: stiamo parlando di Suits. Lo show nasce da un’idea di Aaron Korsh e sebbene sulla piattaforma sia giunta l’ottava stagione, la serie si è ormai conclusa nell’estate dello scorso anno. L’ottavo ciclo di episodi, al momento, contiene solo 10 puntate; le seguenti 6 saranno aggiunte successivamente; la nona e ultima stagione, invece, contiene solo 10 episodi. Non è chiaro ancora quando quest’ultima raggiungerà il catalogo di Netflix. Per chi, invece, è già pronto per la stagione conclusiva, l’appuntamento è su premium store: Suits 9 ha infatti debuttato il 6 gennaio 2020 sul canale 426 del digitale terrestre e ogni episodio sarà mandato in onda a cadenza settimanale tutti i giovedì a partire dalle 21 e 15.

Per gli amanti del binge watching, lo show è disponibile su Netflix fino all’ottava stagione, sebbene quest’ultima sia manchevole di ben 6 episodi ancora da caricare. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario abbonarsi a uno dei pacchetti resi disponibili da Netflix.

Prima di passare alla trama e al cast dello show, possiamo goderci il breve promo dell’ottava stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale coi sottotitoli in italiano.

Suits 8x01 Promo SUB ITA

Suits 8: la trama

Nel finale della settima stagione abbiamo dato l’addio a una coppia storica della serie: Mike e Rachel, interpretati rispettivamente da Patrick J. Adams e Meghan Markle. Harvey e Zane devono dunque porre rimedio alla perdita in studio e cercheranno di trovare dei sostituti e un nuovo socio in azienda. In particolare, gli aspiranti alla promozione saranno Alex Williams, un caro amico di Harvey e Samantha Wheeler, il braccio destro di Zane.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Gabriel Macht veste i panni di Harvey Specter; Rick Hoffman nel ruolo di Louis Litt; Sarah Rafferty interpreta Donna Paulsen; Amanda Schull è Katrina Bennett; Dulé Hill veste i panni di Alex Williams; Katherine Heigl nel ruolo di Samantha Wheeler; Jake Epstein è Brian Altman; Wendell Pierce veste i panni di Robert Zane.

