Secondo album per gli Aquarama. Teleskop è uscito il 24 Gennaio 2020 e conferma il duo italiano come gruppo di respiro internazionale.

Condividi su

Aquarama: quando esce, pezzi e anticipazioni

Il 24 Gennaio 2020, gli Aquarama, duo pop formato dal DJ Dario Bracaloni e dal designer Guglielmo Torelli, hanno pubblicato Teleskop, loro secondo album. Il nuovo lavoro è disponibile in streaming e su Spotify. Promozione e distribuzione sono curate da Yo! Label per l’Italia e da Sand Music e Pop Up Records rispettivamente per Francia e Germania.

Un telescopio per capire meglio il mondo

Il nome Teleskop dato al nuovo album degli Aquarama è la traduzione tedesca di “telescopio”. Non è casuale: così come il telescopio riesce a cogliere ogni particolare di oggetti anche lontanissimi, altrettanto vuole fare il duo Bracaloni/Torelli. Osservare il contesto in cui si svolgono le vite delle persone e coglierne ansie, timori e manie è il loro intento. Ma il loro telescopio non si muove solo nello spazio, ma anche nel tempo, per prenderne il meglio e farne buon uso. Del resto, anche durante l’osservazione dello spazio, le immagini degli astri più lontani arrivano a noi da un remoto passato.

“Questo disco è stata una vera e propria sfida perché abbiamo deciso di comporlo e registrarlo in uno studio che ci siamo costruiti assieme alla nostra etichetta: il McFarland Recordings. È stata così anche un’occasione per migliorarci come esecutori, produttori e arrangiatori e per scoprire di più sulle tecniche di registrazione, abbiamo quindi inserito nuovi suoni nella nostra musica: sintetizzatori, marimba, il pianoforte, varie percussioni, la chitarra classica, la chitarra a 12 corde, eccetera”, sono le parole degli Aquarama.

Aquarama ~ Moon Landing

Watch this video on YouTube

La tracklist del nuovo album Teleskop

Teleskop consta di 9 tracce decisamente e sfrontatamente pop, che insieme riescono a trasmettere il punto di vista degli Aquarama sulla società odierna, sviluppato durante le loro osservazioni “dall’alto”. I singoli che affiancano l’album sono Bubble-Gun (oltre 180.000 contatti su Spotify), Lucky One e Moon Landing. La tracklist del disco è:



01. Teleskop

02. Summer’s Gone

03. Bubble-Gun (Album Version)

04. Lucky One

05. Vietnam

06. The House Is Burning

07. Souvenir

08. Out Of The Blue

09. Moon Landing



Per la realizzazione del disco, il gruppo ha inserito in Teleskop influenze anche distanti dal pop, come i ritmi caraibici e la black music. Questo perché è stato un “lavoro collettivo”, come lo definiscono gli interessati: “Teleskop è un disco che abbiamo fatto con gli amici, i quali passando a trovarci in studio ci hanno donato il loro aiuto contribuendo a rendere il disco un lavoro dal sapore collettivo”, dicono infatti Dario Bracaloni e Guglielmo Torelli . “I testi sono più universali e cosmici che in passato, le canzoni riflettono sul mondo in cui viviamo, sulla nostra epoca e soppesano il valore del ricordo”. Gli Aquarama hanno fatto da soli tutto il lavoro di scrittura di Teleskop e hanno collaborato alla produzione con Marco Olivi e Edoardo Fracassi. La realizzazione del disco è stata compiuta presso i McFarland Recordings, di proprietà della band. L’artwork è opera di Alessandro Cripsta.

Aquarama, insieme dall’estate del 2016

L’afa della stagione estiva fiorentina è stata testimone, nel 2016, della nascita degli Aquarama ad opera di Dario Bracaloni e Guglielmo Torelli. I due realizzano il loro primo album, Riva, che esce nell’Aprile 2017. I temi trattati sono la disconnessione esistente tra gli individui: le conseguenze sono impossibilità di esprimersi e senso di solitudine. Il suono pop estremamente moderno, non rinuncia tuttavia a reminiscenze del passato. La band non si fa mancare una solida esperienza live, con i Riva Tour, che consta di 90 date in giro per Italia e Francia. Vincitori di una sovvenzione per portare la loro musica al di fuori dei confini nazionali, vanno in tournée con Stato Sociale, Calibro 35 e Vinicio Capossela. Questo tour consente agli Aquarama di imporsi come ensemble dal respiro internazionale, ben conosciuti soprattutto in Francia e Germania.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]