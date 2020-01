Condividi su

Chocolate: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Il 25 gennaio 2020 il catalogo del colosso streaming Netflix si è arricchito di un nuovo titolo direttamente dalla Corea: stiamo parlando di Chocolate. Lo show non è il primo titolo coreano della N rossa: produzioni quali Love Alarm, My First First Love, Arthdal Chronicles e Memories of Alhambra sono testimoni che Netflix ha deciso già da tempo di concedere spazio a opere orientali, permettendoci di apprezzare non solo la qualità fotografica di titoli nuovi, ma anche storie e sceneggiature in grado di offrirci uno spaccato di culture diverse da quelle a cui siamo abituati favorendo un’importante visione su come l’arte possa raggiungere ogni punto del globo.

Chocolate nasce da un’idea di Lee-kyung-hee, mentre il regista è Lee--kyung--min. La prima stagione, presente sul catalogo di Netflix, conta 16 episodi dalla durata variabile tra i 60 e i 70 minuti.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, possiamo dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale coi sottotitoli in inglese.

Chocolate: la trama

Lo show appartiene al genere drammatico a carattere romantico/sentimentale; in particolare, la trama ruota intorno la figura di un neurochirurgo, Lee Kang, il quale da sempre coltiva il desiderio di poter diventare uno chef importante. Casualmente, presso una casa di cura, si ritroverà a conoscere una cuoca di fama internazionale con la passione per il cioccolato. Tra i due nascerà una forte connessione alimentata da un sogno in comune. Cosa accadrà tra i due?

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Chocolate e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Yoon Kye--sang veste i panni di Lee Kang; Ha Ji--won nel ruolo di Moon Cha-yeong; Jang Seung--jo interpreta Lee Joon; Teo Yoo è Kwon Min-seong; Min Jin-woong veste i panni di Moon Tae-hyun.

