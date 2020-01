Condividi su

Leo Gassmann, nuovo album: titolo, anticipazioni e titoli canzoni

Direttamente da Sanremo Giovani, approda al Festival in prima serata Leo Gassmann, rampollo di una delle famiglie più importanti dello show business italico, per gareggiare tra le Nuove Proposte con Vai Bene Così. Tra i progetti imminenti, l’esordio sulla lunga distanza con il suo primo album, Strike, in vendita dal 7 Febbraio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Un cognome importante

Il cognome è pesante: Leo Gassmann è il figlio di Alessandro Gassmann e il nipote di Vittorio, uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi. E forse, per smarcarsi dal confronto con esempi così ingombranti, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica: “Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio”, ha infatti affermato recentemente. Dopo l’esperienza positiva con X Factor dove ha dissipato tutti i dubbi sulle sue capacità, si è reso autore di due singoli, titolati Cosa Sarà Di Noi? e Dimmi Dove Sei, partecipando alle selezioni di Sanremo Giovani per conquistarsi un posto al 70° Festival di Sanremo. Superato anche questo scoglio, per Leo Gassmann si sono aperte le porte del Teatro Ariston, dove come detto sarà in gara con le Nuove Proposte, portando sul palco il brano Vai Bene Così.

Leo Gassmann - Vai Bene Così

Watch this video on YouTube

Strike di Leo Gassmann: le canzoni

In merito alla canzone sanremese, ha parlato così: “La cosa che mi rende più orgoglioso è che salirò sul palco con una canzone scritta da me“, ha detto in un’intervista. Un appuntamento altrettanto importante è fissato per venerdì 7 Febbraio 2020, data di pubblicazione del primo album del cantante romano, Strike. Un debutto che conterrà, oltre a Vai Bene Così, anche i già conosciuti Cosa Sarà Di Noi? e Dimmi Dove Sei. Insieme alla copertina, che consiste in un suo primo piano, del nuovo disco è già nota la lista dei brani:

01. Vai bene così

02. Maleducato

03. Strike

04. Cognac supernova

05. Cantautore

06. Fiumicino

07. Mr. Fonda

08. Magia (feat. Matteo Alieno)

09. Vieni da me

10. Stasera si beve

11. Monna Lisa

12. Cosa sarà di noi?

13. Dimmi dove sei

La produzione di Strike è a cura di Matteo Costanzo. Il disco, già disponibile in pre-order, è distribuito da Universal Music. Ma a cosa aspira Leo Gassmann in questa sua appena iniziata carriera musicale? “Onestamente, mi basterebbe far star bene delle persone anche solo per quei tre minuti, cambiargli la giornata e trasmettergli qualcosa, magari un motivo in più per affrontare i problemi che inevitabilmente viviamo. Quello che mi farebbe piacere è poter essere una di quelle voci che fanno star bene gli altri“.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]