Joe Bastianich, nuovo album: titolo, anticipazioni e quando esce

Il campo in cui Joe Bastianich è conosciuto orbita piuttosto lontano da quello della musica: è infatti quello della ristorazione, che lo ha portato a intraprendere con successo un percorso che ne ha fatto un personaggio televisivo, protagonista di più edizioni di MasterChef e di varie ospitate in Italia e negli Stati Uniti. Ma la musica è una delle sue passioni segrete, tant’è vero che dal 20 Settembre 2019 è disponibile Aka Joe, il suo primo album.

Aka Joe: country e rock, ma non solo

Da sempre la musica ha fatto parte della vita di Joe Bastianich. Anche se la sua attività principale rimane quella di imprenditore nel campo della ristorazione e di giudice in noti talent culinari come MasterChef, non è passato inosservato il suo debut-album, Aka Joe, che dal 20 Settembre scorso svela un’altra sfaccettatura della sua personalità. Alla pubblicazione dell’album, l’imprenditore newyorkese ha affiancato un’intensa attività live. Aka Joe, nonostante le origini italiane dell’autore, ha un’impronta marcatamente americana, rifacendosi in modo particolare a due generi, il country e il rock ‘n’ roll, che pongono la propria impronta sull’intero disco, mentre altri stili musicali, sempre d’origine statunitense, come funky, blues e gospel, pur essendo meno evidenti, sono altresì ben riconoscibili. Il concept dell’album è molto intimo e personale: la vita di un figlio di immigrati italiani nel Nuovo Mondo, che superando momenti difficili, riesce a trasformare i propri sogni in realtà.

Joe Bastianich: “La musica è stata la mia emozione principale”

Dopo una vita di successi che lo hanno reso un ristoratore di fama internazionale e un noto personaggio TV, Joe Bastianich ha concretizzato un’altra delle sue aspirazioni: pubblicare un album che ne svelasse anche gli aspetti meno noti, addirittura insospettabili, agli occhi del grande pubblico. “Ho suonato tutta la vita, la musica è stata la mia emozione principale. Da figlio di immigrati, il rock era la fuga da una realtà dura e per me è semre stato sinonimo di libertà di espressione”, dice l’imprenditore italo-americano, che parla della sua giovinezza: “Un ragazzo cicciottello, con capelli improponibili, abiti di seconda mano, preso in giro dai coetanei, escluso da tutti. Il classico sfigato, ma con grandi, grandi sogni. La chitarra e la musica rappresentavano una fuga dalla realtà”. Joe Bastianich in questo suo debutto riserva una canzone a sua nonna Erminia, che ha un posto speciale nel suo cuore e alla quale dedica Nonna (97 Years).

Joe Bastianich - Nonna (97 Years)

La tracklist di Aka Joe

Nel suo debutto su disco, Joe Bastianich fornisce di sé uno spaccato molto profondo, rivelando quanto possa essere dura, per un figlio di immigrati italiani, la lotta per emergere in una realtà competitiva come quella di New York. Per fare questo, compie un percorso in 12 canzoni:



Make Up Your Mind

Joe Played Guitar

Burn Like The Sun

Forever (Is A Long Time)

Take Me Down

Twenty Snowflakes

What Is A Man

I’m Coming For You

Nonna (97 Years)

War Cry

Prey On Pain

Won’t Say Another Word



Il desiderio di mettersi a nudo senza reticenze è la caratteristica che meglio si coglie di Aka Joe, e infatti: “Nel disco e nei live emerge il vero Joe. Una persona super sensibile, dolce, che ha cura degli altri”, afferma Joe Bastianich, che conclude: “Con la musica c’è poco da nascondere”.

