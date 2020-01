Condividi su

Bonus acqua 2020 in aumento nel Decreto fiscale, ecco cosa dice

Come stabilito dal Decreto Fiscale, il bonus acqua, noto anche come Bonus sociale idrico, nel 2020 è stato rafforzato ed esteso anche ai titolari di Pensione e Reddito di cittadinanza, a seguito delle disposizioni contenuti nel DL n. 124/2019, ovvero nell’ultimo decreto fiscale in cui sono state recepite le indicazioni di ARERA in materia. Infatti l’Autorità ha incrementato il valore del Bonus sulle bollette dell’acqua riservato alle famiglie in difficoltà: si tratta difatti dello stesso bonus valido anche per elettricità e gas, nonché, come introdotto dal Decreto fiscale di quest’anno, anche per i rifiuti urbani. Le riduzioni sui consumi di acqua sono garantite, ma lo sconto si estende anche ai servizi di fognatura e depurazione.

Bonus acqua rafforzato ed esteso nel 2020

Altra novità è che nel 2020 il bonus sociale idrico spetta anche ai percettori di pensione e reddito di cittadinanza, che già fruivano del bonus sociale luce e gas e che avranno facoltà di presentare apposita richiesta a partire dal prossimo 1° febbraio. Come esemplifica l’Autorità, il Bonus idrico per una famiglia tipo di tre persone in stato di bisogno con consumo di 150mc/anno, mediamente arriverà a coprire circa un terzo del valore della spesa annua sostenuta per la fornitura idrica.

Bonus acqua 2020: i beneficiari

L’accesso all’agevolazione è riservato a tutti i nuclei familiari con Isee non superiore a 8.265 euro, ma se per le famiglie numerose (con più di 3 figli), il limite sale a 20.000 euro, più tutti gli altri requisiti che sono risultati necessari per l’accesso al bonus energetico per le bollette luce e gas.

Come presentare domanda

La richiesta di accesso al bonus acqua 2020 va presentata al proprio Comune di residenza, oppure ci si può appoggiare ai Caf delegati dal Comune, unitamente alla richiesta di accesso al bonus elettrico/gas. In caso di accettazione della domanda, si potrà usufruire di uno sconto in bolletta equivalente al costo di 18,25 metri cubi anni, ovvero 50 litri per abitante al giorno, per ogni componente del nucleo familiare.

Come usufruire dello sconto

Come usufruire dello sconto? L’agevolazione sarà applicata direttamente in bolletta per i titolari di contratto diretto: per chi ha un contratto indiretto, il Bonus sociale idrico sarà erogato in una soluzione unica, in base alle modalità individuate dal gestore del servizio idrico, che possono essere tramite accredito su conto corrente o per mezzo di assegno circolare non trasferibile.

Bonus sociale: dal 2021 sarà automatico

Infine si ricorda che a partire dal 2021 il riconoscimento del Bonus sarà automatico, come richiesto dell’ARERA e non sarà più necessario presentare domanda.

