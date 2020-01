Condividi su

Scadenze fiscali febbraio 2020: calendario date, e scadenziario fiscale

Giunti alla fine di gennaio è già arrivato il momento di pensare alle scadenze fiscali di febbraio 2020. Andiamo quindi a stilare il calendario con le date relative ai principali adempimenti fiscali, prendendo come riferimento lo scadenziario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, che è da tenere d’occhio per eventuali modifiche, aggiornamenti e novità. Andiamo quindi a scoprire tutte le date da tenere a mente a febbraio 2020 per ciò che concerne gli adempimenti fiscali del mese.

Scadenze fiscali febbraio 2020: gli adempimenti principali

A partire dal 1° febbraio 2020 è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione Iva 2019 in forma autonoma. C’è comunque tempo fino al 30 aprile 2020, ma chi volesse avvantaggiarsi può farlo già nel mese di febbraio.

Il giorno più ricco di adempimenti fiscali corrisponde comunque a lunedì 17 febbraio (cadendo il 16 di domenica), data in cui sono previsti, come di consueto, i versamenti dei contributi, così come il versamento Iva trimestrale per le associazioni sportive dilettantistiche e assimilate (il versamento riguarderà il 4° trimestre 2019).

Lunedì 17 febbraio 2020 è anche la data in cui cade la rivalutazione Tfr, ovvero il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni Tfr versate dal sostituto d’imposta, tramite modello F24. L’adempimento riguarda i datori di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e il saldo deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (il 16 dicembre, invece, è stato il giorno dell’acconto). Cadendo di domenica quest’anno, il versamento è posticipato a lunedì 17. Il codice tributo da utilizzare per il saldo è il seguente: 1713.

Le scadenze fiscali dell’ultima decade di febbraio 2020

Arriviamo così a giovedì 20 febbraio, giorno di versamento dei contributi nel Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri (FASC) con riferimento al mese precedente. Sempre nella stessa data il versamento contributivo riguarderà anche Enasarco con riferimento al 4° trimestre 2019. La ditta potrà effettuare il versamento contributivo tramite bollettino bancario MAV o RID.

Martedì 25 febbraio è la data in cui cade il termine ultimo per il versamento dei contributi per i datori di lavoro agricoli, con relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte nel mese precedente e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati tramite MAV bancario. Sempre in questa data si è tenuti alla comunicazione degli elenchi Intrastat mensili.

Concludiamo con venerdì 28 febbraio 2020: termine ultimo per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese funebri sostenute da parte degli esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse. Sempre entro questa data i lavoratori che operano nel regime forfettario che vogliono optare per il regime di riduzione dei contributi Inps 2020, dovranno presentare apposita domanda.

