Condividi su

Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020

Amate i quiz? Allora non lasciatevi sfuggire Chi vuol essere milionario. L’amato programma televisivo, in onda oggi 29 gennaio 2020 alle 21:20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa in cui il concorrente in gara Enrico Remigio ha risposto correttamente alla domanda da 300.000 euro lasciando il pubblico senza parole.

Stasera quindi sarà nuovamente protagonista della trasmissione lo stesso fortunato giocatore che avrà la possibilità di vincere l‘ambito montepremi finale. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Chi vuol essere milionario!

Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020

Si prospetta una puntata davvero interessante quella di Chi vuol essere milionario che tra poche ore verrà trasmessa su Canale 5. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà il brillante e simpaticissimo Gerry Scotti che guiderà e supporterà Enrico Remigio alle prese con la quindicesima e ultima domanda del quiz. Il concorrente, trentenne originario di una piccola città sita in provincia di Pescara, ha conseguito la laurea in economia aziendale specializzandosi in Marketing all’Università Bocconi di Milano. Attualmente vive e lavora a Bangkok ma, venuto a sapere dei casting per la nuova edizione del programma Mediaset, è tornato immediatamente in patria con la speranza di essere selezionato tra i tanti aspiranti giocatori. Sarà quindi una serata ricca di emozioni e suspense in quanto raramente i telespettatori hanno visto conquistare il montepremi finale. Quest’ultimo, desiderato da molti, è stato vinto fino ad ora da solo tre persone: Francesca Cinelli, davide Pavesi e Michela De Paoli.

È bene ricordare che, nonostante il format di Chi vuol essere milionario nel corso del corso delle stagioni che si sono susseguite, non sia stato cambiato nella sua struttura, quest’anno la produzione del game show ha introdotto una modifica per quanto riguarda gli aiuti a disposizione durante il percorso a tappe. Oltre al 50 e 50, Chiedilo al tuo esperto in studio, Chiedilo a Gerry, c’è anche Switch/Cambio domanda nel caso in cui il protagonista della serata preferisca sostituire il quesito che ha davanti con un altro.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]