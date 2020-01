Condividi su

Noipa cedolino stipendio: verifica febbraio 2020, come controllare

Gli assistititi NoiPa possono già visualizzare in questi ultimi giorni di gennaio lo stipendio di febbraio. Per farlo sarà necessario consultare il cedolino, già disponibile, nell’area riservata sul portale NoiPa. Qui sarà possibile leggere l’importo esatto del cedolino al netto delle ritenute fiscali e del possibile conguaglio (per quelli che non lo hanno ancora avuto) previsto per alcuni nel mese che sta per iniziare.

NoiPa cedolino stipendio febbraio 2020: come e dove controllare

Data la delicatezza della questione, vedere l’importo dello stipendio che sarà accreditato il prossimo 21 febbraio (il 23, infatti, cade di domenica) potrà essere ancora più utile al fine di evitare spiacevoli sorprese determinate da un conguaglio che potrebbe parzialmente o integralmente cancellare il bonus 80 euro.

Come fare per vedere il cedolino di febbraio 2020? Basta accedere al portale NoiPa con le proprie credenziali nell’area Self Service, selezionare Visualizza Cedolino e controllare l’importo del mese di febbraio 2020 (sarà possibile anche controllare i cedolini dei mesi passati). Se il conguaglio non è stato ancora effettuato, allora potrebbe essere rimandato al mese di marzo, dove lo stipendio sarà ancora più basso perché rientreranno in gioco le addizionali regionali e comunali, che almeno risparmieranno i dipendenti della pubblica amministrazione a febbraio.

Assegni familiari 2020 dipendenti privati: rinvio della procedura

NoiPa cedolino febbraio 2020: disponibile ora, ma non per tutti

Qualora ancora non visualizziate l’importo del cedolino di febbraio 2020, nessun timore: il caricamento del cedolino è graduale e saranno disponibili solo quelli elaborati dal sistema. I dipendenti di ruolo, del comparto Sicurezza e di quello scolastico, restano comunque soggetti prioritari e vedranno per primi l’importo del cedolino. A ogni modo il processo di caricamento terminerà definitivamente nei primi giorni di febbraio, pertanto chi ancora non riuscisse a vedere l’importo che sarà erogato il mese venturo può solo pazientare qualche giorno.

