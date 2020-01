Condividi su

Ermal Meta, nuovo album: quando esce, le anticipazioni

Buone notizie per i Lupi, i fan di Ermal Meta. Con due post, uno sul suo account Instagram, l’altro su Twitter, il cantautore di origini albanesi, ma naturalizzato italiano, ha fatto capire di essere al lavoro su nuovo materiale. Può essere quello relativo al nuovo album?

Ermal Meta al lavoro

Se è prematura qualunque ipotesi sul contenuto del prossimo disco di Ermal Meta, si possono almeno avanzare ipotesi sulla data di uscita. In un post social risalente al 12 Dicembre 2019, il cantante nato a Fier aveva annunciato il prossimo tour nei palazzetti, che prenderà il via nel 2021 e del quale conosciamo già le date:

03 Marzo JESOLO (VE) PalaInvent

05 Marzo MILANO Mediolanum Forum

08 Marzo BARI Palaflorio

13 Marzo TORINO PalaAlpitour

16 Marzo FIRENZE Nelson Mandela Forum

20 Marzo ROMA Palazzo dello Sport

In questo lungo post, ha scritto: “Ciao amici, l’attesa è finita. Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo, ma sarei scoppiato se me lo fossi tenuto per me ancora un po’ quindi ho pensato che il 12.12 alle 12.00 fosse semplicemente il momento X. Sarà il mio primo tour nei palazzetti e provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre. Voi scatenate l’inferno, io intanto lavoro al disco che esce…”. Si può quindi presumere che Ermal Meta aspetterà di essere vicino all’inizio del nuovo tour per immettere sul mercato il suo quarto album in studio.

Cantante, ma anche autore

Ermal Meta è originario come detto di Fier, in Albania, dove è nato il 20/04/1981: dall’età di 13 anni vive a Bari. Figlio d’arte, la madre è violinista, ha fatto parte degli Ameba 4 e poi dei La Fame di Camilla, con i quali ha accumulato esperienza on stage, prima di intraprendere una carriera solista che lo ha portato a pubblicare tre album: Umano nel 2016, Vietato Morire nel 2017 e Non Abbiamo Armi nel 2018, più il live Non Abbiamo Armi – Il Concerto nel 2019. Il 2018 è stato un anno magico perché, in coppia con Fabrizio Moro, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Non Mi Avete Fatto Niente. All’attività di cantautore, Ermal Meta affianca quella di autore per molti suoi colleghi come Patty Pravo, Red Canzian, Emma e Francesco Renga solo per citarne solo alcuni.

