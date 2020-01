Condividi su

Justin Bieber, nuovo album: anticipazioni e quando esce

Ha scelto il giorno di San Valentino per l’uscita del suo nuovo album, attesissimo anche perché in molti si domandavano, dopo la sospensione del tour nel 2017 dovuta a problemi di salute, quando e se sarebbe tornato a fare musica. La risposta è sì: Justin Bieber torna, a 5 anni da Purpose, con un nuovo disco, intitolato Changes.

Seasons, una docu-fiction su Justin Bieber

Dopo cinque anni di silenzio discografico e dopo tutte le illazioni fatte sul suo stato di salute, come detto dal 14 Febbraio torna Justin Bieber con Changes, suo quinto album. Un’anticipazione del disco si era già avuta con il singolo Yummy, che ha raggiunto la posizione numero 2 di Billboard. Il lancio del secondo singolo estratto dal nuovo lavoro, Get Me, in cui duetta con Kehlani, è avvenuto in occasione della presentazione di Seasons, una docu-fiction -- in esclusiva su YouTube -- incentrata proprio sulla vita dell’artista canadese. Al nuovo disco è stata invece data ufficialità nel corso di una serata a Los Angeles: presenti lo stesso Justin Bieber, la moglie Hailey Baldwin, sposata nel 2018, e il manager Paul Rosenberg.

Justin Bieber - Yummy (Official Video)

Tre anni travagliati per la popstar canadese

Prima la depressione, malattia insidiosa che lo aveva costretto a dare forfait nel bel mezzo del suo tour mondiale nel 2017 e poi, lo scorso 8 Gennaio, un post per comunicare ufficialmente ai beliebers di essere affetto dalla malattia di Lyme. Non si può dire che gli ultimi anni siano stati una passeggiata per Justin Bieber. Queste sue esperienze, delle quali si parlerà anche nella docu-fiction Seasons, sono confluite nel nuovo album.“Come esseri umani siamo imperfetti. Il mio passato, i miei errori e tutte le cose che ho passato: ora credo di essere esattamente dove dovrei essere”. Queste le parole usate da Bieber alla fine del 2019 per annunciare i suoi proponimenti per l’anno nuovo dei quali il disco è solo un tassello.

I progetti per il 2020: c’è anche il tour

Nel corso del 2020 infatti, oltre a Changes e alla docu-fiction, Justin Bieber presterà la propria voce al personaggio principale nel film d’animazione Cupid, ma soprattutto tornerà a esibirsi dal vivo dopo che, tre anni fa, aveva dovuto interrompere di colpo l’attività live, poiché le sue condizioni di salute non gli consentivano di proseguire. In quell’occasione, l’artista aveva spiegato: “Voglio che la mia mente, il mio cuore e la mia anima siano in armonia”. Nel 2020 ci sarà il ritorno on stage, durante un tour che si snoderà attraverso 45 date negli Stati Uniti e in Canada. Il nuovo tour avrà inizio a Seattle il 14 Maggio, mentre l’ultima data sarà al MetLife Stadium, New Jersey, il 26 Settembre.

