Terremoto Veneto: epicentro, magnitudo scossa e cos’è successo

C’è stato un terremoto in Veneto questa notte, mercoledì 29 gennaio 2020, ma la magnitudo della scossa è stata abbastanza leggera, nonostante l’ipocentro fosse poco profondo e i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati diversi. Ciononostante non è da registrare alcuna segnalazione da parte dei cittadini ai vigili del fuoco, segno inequivocabile che la scossa è stata debole e non ha creato panico, né danni a persone o a cose.

Terremoto Veneto: epicentro, ipocentro e magnitudo della scossa

Come rilevato dall’Ingv, l’epicentro della scossa di magnitudo 2.6 si è verificato a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, alle ore 01.52 di notte, a una profondità di quasi 5 chilometri. Non si sono verificate ulteriori scosse nelle ore successive. Oltre a Bagnoli di Sopra, le altre località vicine all’epicentro sono le seguenti: Agna e Arre (4 km di distanza dall’epicentro); Anguillara Veneta (5 km); Conselve e San Martino di Venezze (6 km); Tribano e Terrassa Padovana (7 km), Candiana e Pettorazza Grimani (8 km).

Terremoto Veneto e non solo: le scosse in Umbria e Calabria

Poco dopo la scossa registrata in Veneto, alle ore 02.24 della notte si è verificata una scossa di magnitudo 2.5 a Norcia, in provincia di Perugia, luogo in cui ormai la rilevazione delle scosse è ormai diventata un’abitudine dal 2016.

In mattinata, invece, sono da rilevare 3 scosse di magnitudo superiore a 2.0 ma inferiore a 3.0 avvenute ad Albi, in provincia di Catanzaro, stessa zona colpita da un sisma di magnitudo 3.8 lo scorso 17 gennaio (ne abbiamo parlato in questo articolo). La prima scossa è avvenuta alle 06.16 (magnitudo 2.2, ipocentro 5 km), la seconda alle 07.53 (magnitudo 2.3, ipocentro 8 km), mentre la terza e ultima scossa, che è stata anche la più forte tra quelle finora rilevate, si è verificata alle ore 11.24 (magnitudo 2.7, ipocentro 6 km).

