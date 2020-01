Condividi su

Juice WRLD, quando esce l’album postumo: le anticipazioni

Lo scorso 8 Dicembre Juice WRLD, rapper emergente, moriva all’età di 21 anni. Tuttavia la sua memoria potrebbe essere onorata dalla possibile uscita di un album, in un futuro non troppo lontano. Sembra che il musicista avesse già pronto parecchio materiale da pubblicare.

La sua morte dovuta a un’overdose di ossicodone

La morte di Juice WRLD è avvenuta all’aeroporto di Chicago l’8 Dicembre 2019 a causa di un’overdose di Precocet, medicinale a base di ossicodone. Sembra che il rapper le avesse ingerite per sottrarle all’attenzione delle forze dell’ordine, che si apprestavano a perquisire il suo jet privato, sospettando la presenza di armi e droga al suo interno. Nonostante le cure ricevute all’ospedale di Oak Lawn, il musicista di Chicago è deceduto. Gli inquirenti avevano in seguito rinvenuto nel velivolo, proprio come sospettato, le armi, un farmaco contenente codeina e 32 kg. di marijuana. Juice WRLD non era nuovo alla dipendenza da sostanze stupefacenti, alle quali era stato iniziato in giovane età.

Le idee per il nuovo album: oltre 2000 canzoni

Il lascito di Juice WRLD ai suoi familiari è una quantità impressionante di nuove canzoni -- si dice oltre duemila -- conservate negli studios dove metteva a punto i suoi progetti musicali. I suoi eredi avrebbero così iniziato a pensare di procedere a una cernita di tutta la produzione del giovane performer, al fine di produrre un album postumo.

Infatti bisogna distinguere tra idee appena abbozzate -- che quindi sono a tale scopo inservibili -, dal materiale già pronto, il quale potrebbe concorrere alla realizzazione del disco. Anche se non è ancora possibile fare previsioni, né parlare di date di pubblicazione, da alcune indiscrezioni filtrerebbe la notizia che l’album postumo di Juice WRLD potrebbe vedere la luce nel medio periodo.

Juice WRLD - Lucid Dreams (Dir. by @_ColeBennett_)

Chi era Juice WRLD, astro nascente del rap

Jarad Anthony Higgins, meglio conosciuto come Juice WRLD, nonostante la giovane età – era nato il 2 Dicembre 1998 – era un esponente del rap, anzi del cosiddetto emo-rap, già piuttosto noto. Il desiderio di riscattarsi da un’adolescenza non facile, segnata dall’uso di codeina, xanax e ossicodone, gli aveva dato la spinta per accelerare la scalata al successo, culminata nel contratto da 3.000.000 di dollari con la Interscope Records.

Risale al 2018 il suo debutto su album, con Goodbye & Good Riddance, ma aveva già imposto la sua presenza nella classifica Billboard Hot 100 con i singoli All The Girls Are The Same e Lucid Dreams. Nel Marzo 2019 commercializzò il suo secondo progetto, Death Race For Love. A differenza di altri suoi colleghi, alla base della sua musica c’erano anche solide influenze rock. Secondo lo stesso Juice WRLD, tra le sue fonti di ispirazione c’erano infatti, oltre ai rapper più famosi, anche Billy Idol, Black Sabbath e Megadeth. Nell’ultimo disco di Eminem è possibile ascoltarlo nel brano Godzilla.

