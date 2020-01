Condividi su

Chi è Enrico Remigio di Chi vuol essere milionario: lavoro, età e vita privata

Enrico Remigio è il nuovo campione Chi vuol essere milionario? il famoso quiz condotto da Gerry Scotti. Chi è il preparato e fortunato vincitore del montepremi messo in palio dalla trasmissione?

Enrico Remigio: come ha vinto il montepremi finale

“Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”, questa l’ultima domanda posta al concorrente di Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio. Le risposte a disposizione erano, come di consueto, 4: il simbolo della pace, God Bless America, Gene Was Here, le iniziali della figlia. Alla fine, l’opzione giusta era proprio quest’ultima, cioè “le iniziali della figlia”.

Come ha raccontato al CorSera proprio Remigio “ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto, alla fine mi è arrivata l’illuminazione ma la componente di fortuna è innegabile”. Insomma, il concorrente non conosceva la risposta ma il suo tentativo ha avuto successo, d’altronde, la fortuna aiuta gli audaci. In circa 1.700 puntate del programma in Italia, solo tre volte un concorrente è riuscito a portarsi a casa il ghiotto montepremi (l’ultima volta risale al 2011) sui sei che hanno raggiunto l’ultimo quesito, segno che la preparazione da sola nel lungo e tortuoso percorso articolato in 15 domande non basta.

Chi è il vincitore di Chi vuol essere milionario?

Enrico Remigio è nato 30 anni fa nella cittadina di Popoli, in provincia di Pescara, capoluogo abruzzese. Il padre è agente di commercio e la madre direttrice di hotel, ha una sorellina di 5 anni. Dopo essersi laureato in Marketing alla Bocconi ha cominciato a lavorare in Thailandia, per una fabbrica di componenti per impianti elettrici; da un anno si è trasferito a Singapore dove è diventato responsabile vendite dell’azienda motociclistica Ktm. Da 5 anni è fidanzato con una ragazza francese di 33 anni di nome Lauren che però vive a Bangkok.

