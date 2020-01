Condividi su

Legge 104: parcheggio gratis per accompagnatori, dov’è possibile farlo

I titolari di Legge 104 hanno diverse agevolazioni economiche e assistenziali, anche per quanto riguarda il settore automobilistico. Tra le ultime novità in materia, a livello locale, spunta la possibilità di parcheggiare gratis sulle strisce blu qualora i posti riservati fossero occupati. In realtà non si tratta di una novità, visto che nella città presa a riferimento è possibile fare questo dal 2016, ma a partire da quest’anno si estende anche la platea dei soggetti con handicap che hanno questo diritto.

Legge 104: parcheggio gratis su strisce blu, ecco dove

La città in questione è Torino: qui, anche le persone che sono affette da patologie psichiche o motorie che impedisce loro di guidare – e che quindi rendono indispensabile la presenza di un accompagnatore – potranno approfittare dei parcheggi gratuiti sulle strisce blu della città, senza alcuna limitazione di zona. Questo permesso, finora, era consentito solamente a tutte quelle persone che dovevano recarsi in centro città per almeno 10 volte al mese, ma solo per ragioni sanitarie o professionali. Da quest’anno, invece, anche per favorire l’inclusione sociale di queste persone, sarà possibile parcheggiare l’auto gratuitamente sulle strisce blu anche per gli accompagnatori.

L’assessore alla Mobilità del capoluogo piemontese che ha voluto il provvedimento, Maria Lapietra, ha affermato che si tratta di una disposizione importante, “un passo avanti per raggiungere in modo sempre più efficace l’inclusione sociale delle persone portatrici di handicap”.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che l’esclusione di questi soggetti con handicap motorio o psichico che impediva loro di guidare dal diritto di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu a Torino è stato ritenuto discriminatorio da parte delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con handicap.

Esenzione bollo auto con L. 104/92: durata e quando vale sempre

L. 104/92: parcheggi gratis a Torino, bisogna fare domanda?

Per poter usufruire di questa agevolazione non sarà necessario presentare richiesta dell’attestato di invalidità al Gtt, che peraltro ha la durata di 1 anno. Condizione sufficiente sarà esporre sul parabrezza dell’auto che sta guidando l’accompagnatore l’apposito contrassegno di invalidità, ovvero il permesso H.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]