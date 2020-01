Condividi su

Sondaggi politici Eumetra: crisi M5S, la colpa è di Di Maio

L’unico colpevole della crisi del Movimento 5 Stelle è Luigi Di Maio. È lui ad aver affondato i Cinque Stelle secondo il 47% degli italiani intervistati dai sondaggi politici di Euromedia per Quarta Repubblica. Solo il 38% lo assolve mentre il 15% preferisce non esprimersi.

Dimettendosi, è il ragionamento che fanno gli italiani, ha ammesso il proprio fallimento. Eppure non è bastato il suo passo indietro a frenare l’emorragia di voti che ha portato il Movimento ad ottenere percentuali irrilevanti nelle regionali di domenica. Anzi, i vertici pentastellati hanno dovuto subire l’onta di vedere parte di quel popolo, i sondaggi politici di Demopolis parlano di un ben 11%, voltargli le spalle e preferire in Emilia Romagna il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini. Non solo. Il presidente presidente della Commissione parlamentare antimafia, in quota M5S, Nicola Morra, non ha fatto mistero di non aver votato il candidato grillino alla regione Calabria.

La situazione è così ingarbugliata che gli attesi Stati Generali sono stati fatti slittare ad aprile quando, secondo gli analisti, si terrà il redde rationem tra le varie correnti di cui è composto oggi il Movimento. Secondo indiscrezioni, Luigi Di Maio potrebbe tornare alla carica con un pugno di fedelissimi e fare piazza pulita degli oppositori. Intanto, dal Movimento trapela che il collegio dei probiviri ha decretato l’espulsione di altri due parlamentari, colpevoli di mancata rendicontazione.

Sondaggi politici Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 27 gennaio. Campione casuale stratificato per quote, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, età, area geografica e ampiezza del comune di residenza.Campione di 823 casi. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per genere, età, area geografica e ampiezza del comune di residenza – margine di errore complessivamente non superiore a +/- 3,5%. Interviste CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]