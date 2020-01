Condividi su

Sondaggi politici Demopolis-Swg: Emilia Romagna, l’analisi del voto

La rielezione di Bonaccini in Emilia Romagna è dovuta principalmente a due fattori: l’alta mobilitazione del popolo di centrosinistra dormiente e il voto disgiunto che ha portato buona parte degli elettori Cinque Stelle a scegliere il governatore uscente. A sostenerlo è l’Istituto Demopolis nell’analisi post elettorale del voto in Emilia Romagna elaborata per Otto e Mezzo.

Sondaggi politici Demopolis-Swg: perché Bonaccini ha vinto

L’istituto diretto da Pietro Vento ha studiato anche la provenienza del consenso a Bonaccini confrontandolo con il voto delle scorse europee. Su 1 milione 196 mila voti ottenuti da Bonaccini, 57 su 100 alle europee avevano votato Pd, 13 su 100 altri di centrosinistra, 11 su 100 Movimento 5 Stelle, 16 su 100 si erano astenuti e 3 su 100 avevano preferito Forza Italia.

L’altro dato che spiega l’ampia vittoria di Bonaccini sta nel voto disgiunto. Il governatore ha infatto ricevuto 156 mila voti in più rispetto ai voti alle liste di centrosinistra.

Fonte: Demopolis

Per il 45% degli intervistati il voto in Emilia Romagna assume oggi una valenza politica nazionale, per il 22% solo in parte mentre per il 33% è stato un semplice voto regionale.

Fonte: Demopolis

Sondaggi politici Demopolis-Swg: giovani e donne hanno votato Pd

Anche Swg si è cimentata nell’analisi del voto in Emilia. Particolarmente interessante la segmentazione del voto per sesso ed età. Secondo l’elaborazione, le donne hanno votato soprattutto Pd (37,3%) e Lega (30,6%). Generazione Z e Millennials hanno preferito il Pd (32,6%) a Lega e Movimento 5 Stelle. Il Carroccio ha sfondato tra i ceti popolari (39,2%) mentre il ceto medio si è diviso tra dem (35,8%) e leghisti (31,6%).

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

L’analisi post elettorale sul voto per le Regionali in Emilia Romagna è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo (LA7)

Sondaggi politici Swg: nota metodologica

Rilevazione Cati – Cami – Cawi su un campione rappresentativo di 1.700 elettori residenti in Emilia Romagna. Dati riponderati sulla base dei dati reali del Viminale.

