Alle 20:45 di sabato 1 febbraio scenderanno in campo Sassuolo e Roma . La partita sarà valida per la 22sima giornata di Serie A.

Serie A, Sassuolo-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote

Sassuolo-Roma è uno dei match della 22esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Il Sassuolo oggi occupa la quindicesima posizione in classifica a 23 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro la Sampdoria per 0-0. Non una buona stagione quella degli emiliani fin qui, le attese erano ben altre, c’è però ancora del tempo per sistemare tutto.

La Roma attualmente è in quarta posizione in classifica con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1. Stabilmente in zona Champions, i giallorossi hanno però il fiato sul collo delle rivali, dopo un ultimo periodo non propriamente positivo. Vietato sbagliare in questa trasferta, che risulta essere già fondamentale.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due squadre la Roma ha fatto registrare 7 vittorie e 3 pareggi.

Il Sassuolo arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (35 gol al passivo), mentre la Roma ha la quinta miglior difesa (23 reti subite), il quinto miglior attacco (38 gol segnati) e la quinta miglior differenza reti (+15).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko Allenatore: Paulo Fonseca

L’arbitro sarà il signor Luca Pairetto, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Schenone e Valerio Vecchi. Addetti al VAR saranno Piero Giacomelli e l’assistente Fabiano Preti

Le quote e il pronostico di Sassuolo-Roma

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.14, quella degli ospiti a 1.83. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.93.

Si consiglia di giocare X2+Over 1.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sassuolo-Roma potrà essere vista in esclusiva in diretta su DAZN.

