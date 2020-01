Condividi su

Federica Palma, nuovo album: data uscita, anticipazioni e titoli

La tradizione cantautoriale italiana ha da poco una nuova interprete: è Federica Palma, che il 5 Settembre 2019 ha esordito con l’album Contorni. L’artista, originaria della provincia di Lecce, è in tour per fare conoscere il suo disco.

Tradizione italiana con uno sguardo alla produzione internazionale

Benché le radici di Federica Palma siano saldamente ancorate in Italia, come testimoniato dalla scelta di cantare nella nostra lingua, la cantante non è ignara delle tendenze della produzione internazionale. Lo si evince dalla struttura delle tracce e dalla loro elaborazione. L’artista salentina infatti annovera come fonti di ispirazione Tori Amos, Damien Rice e Joni Mitchell. È autrice di canzoni, che scrive al pianoforte, di cui è profonda conoscitrice, dal 2009 e in questi anni si è esibita in occasioni promosse da enti culturali, così come all’interno di manifestazioni musicali. La capacità di dare espressione agli stati d’animo più profondi è una delle sue caratteristiche più riconoscibili, oltre alla sua notevole voce.

Contorni, il nuovo disco di Federica Palma

Contorni, il nuovo disco della cantautrice salentina, è uscito il 5 Settembre 2019, con la produzione di Marcello Zappatore. Il disco è un percorso all’interno delle sensazioni più personali di Federica Palma, che attribuisce un significato ad ogni strumento: così, se il pianoforte, strumento con cui l’artista leccese spesso si esibisce live, ha un ruolo da protagonista, l’arpa rappresenta l’evocazione del passato, il sax è uno sguardo curioso sul futuro, mentre le chitarre le persone care. La batteria ha il ruolo della tenacia, che ci spinge a non mollare e gli archi quello di rappresentare le diverse sfaccettature della personalità.

Federica Palma, alla ricerca dell’armonia

Nel suo disco di debutto, Contorni, la cantautrice mette in evidenza la sua profonda capacità di scavare nell’animo umano. Nel suo percorso attraverso i vari brani dell’album, ci si trova avvolti in un’atmosfera onirica, nella quale sprazzi di ottimismo fanno da preludio al trovarsi alla fine in pace ed armonia con se stessi, dopo essere scesi a patti con i propri lati oscuri. Un disco che è un viaggio nella coscienza di Federica Palma.

La tracklist di Contorni

Il nuovo album di Federica Palma, Contorni, è formato da 9 canzoni che insieme formano un racconto di vita vissuta:

01. Prologo – 02. Tic Tac – 03. Caduta Libera – 04. Distacco Dalla Realtà –

05. Contorni – 06 Le Cose Che Accadono – 07. Fili Invisibili –

08. Per Tenerti Qui – 09. Epilogo

I muscsti che hanno collaborato suonando in Contorni sono: Marcello Zappatore alla chitarra e al basso, il batterista Dario Congedo, Fulvio Palese al sax, Gianpaolo Saracino e Claudia Fiore a violino e violoncello e Angela Cosi all’arpa. Ovviamente, la voce è quella, bellissima, di Federica Palma.

