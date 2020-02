Condividi su

Primera Division, Eibar-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso l’Estadio Municipal de Ipurúa di Eibar, alle ore 14:00 di domenica 2 febbraio, si disputerà Eibar-Betis. Lo scontro sarà valido per la 22esima giornata di Primera Division.

L’Eibar, che attualmente occupa la posizione numero quindici in classifica a 23 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Celta Vigo per 0-0. Finalmente un buon periodo per gli armeros, che nelle ultime cinque di campionato hanno perso una volta sola risalendo la china in zona salvezza.

Il Betis è dodicesimo in graduatoria con 27 punti e nell’ultimo match giocato ha perso in trasferta contro il Getafe per 1-0. Non sembra uscire dalle zone di centro classifica la squadra andalusa, mai veramente continua in questo campionato.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime nove partite fra le due squadre l’Eibar ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

L’Eibar arriva all’appuntamento con il quinto peggior attacco (20 reti) e la peggior differenza reti (-9 reti), mentre il Real Betis Balompié con la terza peggior difesa (33 reti).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Eibar-Betis

EIBAR (4-5-1): M. Dmitrovic, A. Tejero, E. Burgos, Cote, Pedro Bigas, Takashi Inui, S. Alvarez, Pedro Leon, F. Orellana, E. Exposito, Sergi Enrich Allenatore: Mendilibar

BETIS (4-5-1): Joel Robles, A. Barragan, Marc Bartra, Aissa Mandi, E. Gonzalez Estrada, Alex Moreno, S. Canales, A. Guardado, Nabil Fekir, Joaquin, Loren Moron Allenatore: Rubí

L’arbitro sarà il signor Juan Martínez Munuera, che sarà assistito dai guardalinee Roberto Alonso Fernández e César Manuel Noval Font. Addetti al VAR saranno Ignacio Iglesias Villanueva e l’assistente Carlos Alvarez Fernandez

Le quote e il pronostico di Eibar-Betis

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.50, la vittoria degli ospiti a 2.81 e il pareggio, infine, a 3.40.

Si consiglia di giocare 1X.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]