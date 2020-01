Condividi su

Casa cointestata e detrazioni mutuo 2020: a chi spettano nel modello 730

Casa cointestata e detrazioni mutuo 2020: cosa dice la legge sulla possibilità di portare in detrazione il mutuo nel caso in cui il contratto della casa che si sta acquistando sia cointestato?

Mutuo e acquisto della prima casa

Il Fisco italiano consente di portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi, sia essa presentata con il 730 o il Modello Unico, gli interessi passivi versati alla banca per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale, per questa bisogna intendere l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica o dove si prenderà entro 12 mesi dall’acquisto. La suddetta detrazione spetta esclusivamente al titolare del contratto di mutuo anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale da un altro familiare.

Ora, se il contratto è cointestato, ogni contraente ha diritto a un’agevolazione solo per la quota di interessi spettante. L’aliquota dello sconto è del 19% per un importo massimo di 4mila euro (la detrazione massima è di 760 euro). Gli oneri accessori, come per esempio le spese notarili, i costi di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca e le spese di perizia, sono anch’essi detraibili ma solo per il primo anno.

Detrazioni mutuo casa cointestata: cosa dice la legge?

Per rispondere a questa domanda è necessario prendere in considerazione la principale fonte normativa relativa alle agevolazioni fiscali in generale, ossia l’articolo 15 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi. Dunque, in base alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi si può affermare che la detrazione del mutuo per la prima casa è riconosciuto soltanto a chi oltre a essere proprietario dell’immobile è anche intestatario del mutuo.

In pratica, se si è cointestatari del mutuo ma non dell’immobile che si sta acquistando non si ha diritto ad alcuna detrazione riguardante l’abitazione. La regola appena esplicitata vale anche per gli oneri accessori.

