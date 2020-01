Condividi su

Dove andare a sciare in Italia a inizio febbraio 2020

Che tu sia un esperto sciatore o un principiante, è necessario che tu conosca delle piste sulle quali poter attuare la tua passione o dove magari trascorrere una bella settimana bianca prima dell’arrivo della primavera.

Se stai cercando il luogo migliore dove recarti questo articolo fa sicuramente al caso tuo.

Ecco i migliori luoghi dove poter sciare in tranquillità.

Dove andare a sciare

Dopo aver analizzato a fondo le innumerevoli località sciistiche italiane, ecco quelle che più meritano di essere visitate:

Tonale, Lombardia

Si tratta di una delle piste più longeve di tutta la stagione: grazie soprattutto alla copertura che riceve dal ghiacciaio Persena, vi è sempre un folto strato di neve a riempire le numerosissime piste.

Selva di Val Gardena, Trentino Alto Adige

Una zona dedicata in tutto e per tutto agli sport invernali; le piste che troverete in Val Gardena, tuttavia, sono sconsigliate ai principianti. Per gli amanti del brivido e del paesaggio, invece, con le Dolomiti come sfondo, sciare in Trentino è un’esperienza da non perdere

Cervinia, Valle D’Aosta

Considerata una delle località sciistiche più belle d’Italia, Cervinia si trova ad un’altezza di circa 1500 metri ed è composta da piste favorite dai più esperti.

Courmayeur, Valle D’Aosta

Si tratta, senza alcun dubbio, della meta sciistica italiana per eccellenza: con oltre 100 chilometri di piste, Courmayeur è una zona adatta a qualsiasi tipo di sport invernale.

Come prenotare

Prenotare le vacanza è sempre un’azione difficile da fare: se non si prenota nel giusto periodo, i costi potrebbero diventare veramente troppo alti. Il consiglio per qualsiasi viaggio è quello di pensarci con largo anticipo, circa 6 mesi prima, così da poter prenotare biglietti e albergo a prezzi molto più abbordabili.

Per chi volesse tentare la sorte all’ultimo momento, potrebbe sempre sperare in un’offerta last minute da prendere al volo.

Equipaggiamento necessario

L’equipaggiamento, indispensabile per qualsiasi sciatore, consiste in una tuta esterna resistente all’acqua e scarponi che tengano ben caldi i piedi. Bisogna tener presente che sotto la salopette è necessario indossare vestiti termici, che tengano il corpo al caldo e che non facciano disperdere la temperatura. Conviene che tutti gli indumenti siano in pile, evitando materiali che rischiano di inzupparsi d’acqua.

