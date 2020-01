Condividi su

Film horror Netflix da vedere, ecco 5 titoli in streaming

Possessioni demoniache, spaventosi serial killer, case stregate, inquietanti maledizioni, di film horror Netflix ne ha per tutti i gusti. La piattaforma a pagamento infatti dispone di un catalogo ricco e variegato di pellicole da brivido sia per gli amanti del genere che per i neofiti o curiosi.

Dai cult movie, al cinema asiatico per poi passare a recenti remake e nuove proposte, tanti sono gli interessanti lungometraggi perfetti per trascorrere una serata all’insegna del lato oscuro della Settima Arte. Ma vediamo insieme i film horror più allettanti!

Film horror Netflix da vedere, ecco 5 titoli in streaming

Sui film horror purtroppo pesa ancora il pregiudizio di un genere capace esclusivamente di spaventare il pubblico ma vuoto nei contenuti. Sebbene sicuramente svariate pellicole siano nate con il solo obiettivo di intrattenere gli spettatori, un po’ come per i cinepanettoni, in realtà il grande e piccolo schermo ha realizzato dei veri e propri capolavori capaci di scavare a fondo nella psiche umana. Di seguito trovate l’elenco di alcune pellicole pregevoli disponibili su Netflix:

The Witch – Il film horror diretto da Robert Eggers rappresenta una delle migliori opere realizzate negli ultimi anni. Ambientata nel 1630 in New Engleand e ispirata ai resoconti giudiziari del tempo, segue le vicende di una famiglia profondamente religiosa e che proprio per questo vive isolata dal resto della comunità. Ben presto iniziano a verificarsi eventi inspiegabili che trascinano i protagonisti in un vortice di tensione e paura.

Shining – di Stanley Kubrick. Nota in tutto il mondo la celebre storia dell’hotel infestato, tratta da romanzo di Stephen King e magistralmente diretta dal regista statunitense, la pellicola continua a terrorizzare milioni di persone grazie ad un cast eccezionale, una trama brillante e delle inquadrature ai limiti dell’immaginabile.

La notte del giudizio– diretto da James DeMonaco. Film horror appartenente al sottogenere dell’home invasion, la storia si svolge in un futuro non troppo lontano in cui una volta l’anno qualsiasi crimine compreso l’omicidio è legale. L’opera offre interessanti spunti di riflessione e conquista gli spettatori che attendono con trepidazione di scoprire come andrà a finire.

The neon Demon – di Nicolas Winding Refn. Candidata alla Palma d’oro, la pellicola segue le vicende di una giovanissima aspirante modella che sogna di diventare una vera e propria icona di bellezza eleganza. Il lungometraggio affronta un tema estremamente attuale: l’ossessione per l’aspetto estetico e l’apparenza.

Hostel – diretto da Eli Roth. Non poteva mancare nel catalogo dei film horror Netflix una delle opere più apprezzate dagli amanti dello splatter. La trama semplice (il viaggio di un gruppo di giovani ragazzi americani si trasforma in un incubo quando vengono presi di mira da un’associazione che rapisce turisti e li vende ad uomini che amano torturare ed uccidere sconosciuti) funziona alla perfezione in un mix di violenza, sangue e ironia che travolge il pubblico spaventato ma allo stesso tempo curioso di scoprire quali spaventose brutalità è capace di desiderare una mente malata.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]