Pinocchio: trama, cast e anticipazioni live action. Quando esce

Disney+ ha deciso di mandare in produzione il live action di uno dei cartoni più amati di sempre, cavalcando l’onda dei remake uscenti di tali prodotti: stiamo parlando di Pinocchio.

Cosa intendiamo, in effetti, quando parliamo di live action? Di un semplice film con attori in carne e ossa; in pratica è lo stile canonico di una pellicola cinematografica. Il termine viene utilizzato per marcare la differenza tra un nuovo titolo e il suo “padre” animato/fumettistico/videoludico. Un’ulteriore accostamento del Live Action viene fatto con quei film che allo stesso tempo contengono elementi animati e “azioni dal vero”, cioè prove attoriali: ne sono un esempio i classici “Chi ha Incastrato Roger Rabbit“, “Space Jam” e “Fuga dal Mondo dei Sogni“.

Il regista che si occuperà del Live Action di Pinocchio sarà Robert Zemeckis, conosciuto al pubblico per i suoi lavori “A Christmas Carol” e la fortunata serie “Streghe“.

Per quanto riguarda la data di uscita del nuovo film Disney ancora non ci sono informazioni ufficiali e, probabilmente, giacché la piattaforma streaming arriverà in Italia il 24 marzo 2020, bisognerà attendere lungo prima di una notizia in proposito.

Pinocchio: trama

Dal momento che la pellicola è da poco entrata in produzione non è chiaro quanto resterà fedele alle opere precedenti; sicuramente ritroveremo il falegname Geppetto alle prese con la costruzione di un burattino magico che sarà, per l’appunto, Pinocchio. Successivamente, il burattino dovrà dare prova di essere un bambino esemplare prima di ottenere un aspetto umano. Quando sarà pronto, dopo una serie di avventure ricche di gioie, dolori, delusioni e riconciliazioni, la Fata sarà ben felice di premiarlo.

Il Cast del Film

Nemmeno per quanto riguarda i nomi che andranno a comporre il cast di Pinocchio ci sono informazioni ufficiali; quello che è certo è che non potranno mancare i classici personaggi come Mangiafuoco, Lucignolo, il Gatto, la Volpe e, ovviamente, il Grillo Parlante. Non appena ci saranno nuove informazioni al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

