Pari e dispari: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Questa sera sabato 1 febbraio, su Rete 4, andrà in onda Pari e dispari, uno dei grandi classici che vede Bud Spencer e Terence Hill come protagonisti. La fortunata coppia composta da Carlo Pedersoli e Mario Girotti, dal 1967 al 1985 e infine nel 1994, è stata interprete di numerosi film e ha recitato in pellicole che possono vantare un cast internazionale, sempre al fianco di grandi registi.

Pari e dispari: trama film con Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4

Pari e Dispari, in onda questa sera in prima serata su Rete 4, è un film del 1978 diretto da Sergio Corbucci. Diversamente dai loro primi lavori, che li hanno visti protagonisti dei classici Spaghetti Western, Bud Spencer e Terence Hill tornano sul grande schermo in una veste completamente nuova, con camicie colorate e attillate e occhiali specchiati. Nel ruolo di un guardiamarina di nome Johnny e un abile giocatore d’azzardo di nome Charlie, i due dovranno infiltrarsi in una banda di criminali per scoprire i segreti del loro prossimo colpo.

Pari e dispari: anticipazioni e curiosità sul film di Corbucci

La pellicola Pari e Dispari si inserisce dunque nel più ampio contesto dei numerosi film che hanno visto Terence Hill e Bud Spencer protagonisti di rocambolesche avventure, tutte legate da un certo file rouge rappresentato dalla loro ilarità e comicità.

I due si conobbero sul set del film Dio perdona… io no!, pellicola diretta da Giuseppe Colizi nel 1967. La coppia divenne però nota al grande pubblico italiano e internazionale grazie alla loro interpretazione all’interno del grande Classico Western Lo Chiamavano Trinità, del 1970. Quando ci si riferisce alle due stelle del Cinema come ad una Fortunata Coppia, si vuole sottintendere non solo il loro duraturo legame cinematografica, ma anche la sintonia e il rapporto di amicizia che li contraddistingueva nella vita reale.

