Condividi su

Whatsapp non funziona da febbraio 2020: ecco i modelli interessati

Dai primi giorni di febbraio su alcuni modelli di smartphone Android e iOS, l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo ha smesso di funzionare. L’app WA di proprietà di Facebook ha rimosso il supporto a modelli giudicati come obsoleti. Col passare degli anni i device diventeranno sempre di più, occorre quindi tenere sotto controllo sempre gli aggiornamenti. Andiamo a vedere ora quali sono gli smartphone interessati dal blocco.

La lista dei modelli sui quali non funzionerà più WhatsApp

Lo sbarramento, in realtà, non comprende modelli veri e propri bensì cellulari incapaci di supportare determinate versioni del sistema operativo Android e iOS. Teoricamente quindi, l’esclusione viene operata dai produttori di smartphone. La versione di iOS consigliata dal team dell’applicazione è la iOS 9 o successiva. Per quanto riguarda invece il sistema operativo Android si richiede la versione 4.0.3 o successiva. Alcuni telefonini potrebbero montare KaiOS, per questa particolare variante di OS è richiesta la versione 2.5.1 o successiva. Installare WA su questi smartphone sarà comunque possibile, solo che c’è il rischio che da un momento all’altro l’app di Facebook tagli il supporto. Non sarà possibile creare un altro account né verificare quello esistente. Un vero e proprio grattacapo per gli utenti.

Registrazione telefonate Android: nuova funzione in arrivo, ecco quale

Quali motivazioni dietro la decisione di WhatsApp?

L’organizzazione dell’app ha motivato la decisione numerose volte. Dietro il blocco c’è la volontà precisa di garantire a tutta l’utenza un servizio fruibile ma soprattutto efficiente e ancor di più sicuro. La sicurezza dei dati è uno dei principali obiettivi del team degli sviluppatori, soprattutto se si considera la richiesta incessante arrivata da parte degli utenti che per un periodo hanno lamentato la scarsa privacy e sicurezza sull’applicazione.

Francesco Somma

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]