OnePlus 8 e 8 Pro: prezzo, caratteristiche e quando esce

La conferma sul possibile arrivo da qui a poco dei due smartphone dell’azienda cinese è arrivata direttamente da Amazon. I modelli 8 e 8 Pro potrebbero essere ben presto realtà. Ma dov’è comparsa questa indiscrezione? Secondo Gizmochina la notizia sarebbe apparsa su una pagina di Amazon India. Il colosso dell’e-commerce non è nuovo a tali rivelazioni, anche in passato ha fornito indirettamente alcuni leak sugli arrivi della casa produttrice OP. Ma cosa sappiamo sui due probabili dispositivi mobili? Ecco tutte le informazioni a nostra disposizione ad oggi.

OnePlus 8 e 8 Pro: prende forma la nuova gamma

A dar forma alla nuova gamma ci saranno i modelli 8 e 8 Pro ma anche la versione Lite. Alcuni disegni diffusi sul web permettono di valutare i display, ai quali saranno messi a disposizione due tipi di pellicole. La prima pellicola coprirà la quasi totalità dello smartphone lasciando scoperto però l’angolo in alto a sinistra dove sarà alloggiata la selfie camera. Nella seconda pellicola non c’è nessun ritaglio, ci sarà copertura su tutta la parte frontale dello smartphone. I disegni sono stati diffusi dall’ormai noto OnLeaks stavolta coadiuvato da 91mobiles. La vera novità che emerge dai disegni è la mancata presenza della pop-up camera, c’è però, in compenso, un display curvo da 6,65″ e il già noto foro in alto a sinistra. Altra novità che OP ha già annunciato tempo fa, ed è tornata a garantirla, è la funzione del refresh rate a 90hz. Questa specifica tecnica dovrebbe permettere un tocco più veloce e sostanzialmente un device più reattivo.

OnePlus 8 e 8 Pro: design posteriore, quattro fotocamere in arrivo?

Se il lato anteriore non ha stupito abbastanza, l’indiscrezione sul retro del telefono potrebbe far esplodere gli appassionati e non. Secondo i rumors il modello 8 potrebbe essere il primo a montare quattro sensori per la fotocamera. Dai rendere si vedono infatti tre fotocamere disposte verticalmente più un quarto sensore, probabilmente un ToF 3D per la profondità di campo e la realtà aumentata. Mancano ancora molte informazioni tecniche all’appello, tuttavia non si può dire che OP sia partita male.

