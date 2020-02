Condividi su

Samsung Good Lock 2020: supporto Android disponibile, i dettagli

Era stato già promesso poco tempo fa dall’azienda, finalmente il tanto atteso aggiornamento di Good Lock 2020 è stato rilasciato. L’app è adesso installabile su tutti i dispositivi dell’azienda sudcoreana. Ma cosa fa Good Lock? GL è una applicazione di personalizzazione dell’interfaccia One UI 2.0. Andiamo a scoprire ora cosa può fare questa applicazione e qual è la sua disponibilità.

Samsung Good Lock 2020: quando arriva in Italia e cosa fa

L’app non è ancora disponibile in Italia (presto lo sarà), al momento c’è solo un APK disponibile ma non viene garantita nessuna sicurezza. Per quanto riguarda le sue funzioni invece si può definire un programma di personalizzazione profonda dell’interfaccia. L’aggiornamento ha reso disponibile la compatibilità con Android 10 e con l’interfaccia One UI 2.0, estendendo la personalizzazione anche alla modalità notturna. È stata migliorata anche l’interazione tra Good Lock ed altri programmi. Lockstar ad esempio disporrà ora automaticamente gli elementi, facendoli adattare perfettamente allo sfondo, garantendo così una impostazione ulteriormente dettagliata e personale. L’azienda sudcoreana ha inoltre precisato che nel corso delle prossime settimane, al massimo mesi, sarà rilasciato un nuovo aggiornamento, con lo scopo di garantire ai recenti dispositivi che hanno aggiornato ad Android 10, la compatibilità con GL 2020.

Samsung Good Lock 2020: le altre funzioni e l’APK indipendente

Le note dell’aggiornamento menzionano anche importanti miglioramenti per Sound Assistant, One Hand Operation e ThemePark. L’app sarà inizialmente disponibile solo in Corea del Sud, bisognerà capire se seguirà l’iter delle prime versioni. Qualora dovesse essere così, in pochi mesi dovrebbe arrivare anche la disponibilità in Europa e nel nostro paese.

