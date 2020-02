Per un italiano su due le Sardine sono un fenomeno destinato a scomparire.Questi i risultati contenuti nei sondaggi politici Ipsos realizzati per Di Martedì

Sondaggi politici Ipsos: Sardine destinate a scomparire per un italiano su due

Per un italiano su due le Sardine sono un fenomeno destinato a scomparire. Solo il 39% vede per loro un’esistenza duratura. Questi i risultati contenuti nei sondaggi politici Ipsos realizzati per Di Martedì. Il futuro delle Sardine appare quanto mai nebuloso. I quattro fondatori hanno annunciato per il 14 e il 15 marzo un congresso a Scampia che servirà a strutturare il Movimento e a dotarsi di uno statuto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Sondaggi politici Ipsos: il passo falso delle Sardine

Negli ultimi giorni, Santori e compagni hanno dovuto affrontare le critiche interne dopo che è stata diffusa una loro foto che li ritraeva con Luciano Benetton. “Ci avevano riservato un posto accanto ai Benetton – si è giustificato Santori in un’intervista al Corriere della Sera – ma io ho rinunciato per stare più vicino ai ragazzi. L’errore prima o poi doveva capitare, perché non siamo infallibili: è bene che lo sappiano tutte quelle persone che ci apprezzano. La botta è arrivata, ma ci è stata utile – ha continuato – ci fa capire quali sono gli argomenti che possono venire utilizzati contro di noi”.

Passo falso a parte, le Sardine sono molto attive e in una recente lettera aperta a Repubblica hanno chiesto ufficialmente al premier Conte un incontro per discutere di alcune priorità: rilancio del Sud e abolizione dei decreti sicurezza.

Sondaggi politici Ipsos: quanto dura il governo Conte?

Il presidente del Consiglio è però impegnato a smussare i dissidi tra alleati di governo. L’ultimo in ordine di tempo è quello tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Tema del contendere: la riforma della prescrizione. Nel centrodestra sperano che il muro contro muro porti ad una crisi di governo. Sulla durata del governo, Conte è fiducioso che si arrivi a scadenza naturale della legislatura. A pensarla così è il 47% degli italiani mentre per il 39% l’esecutivo cadrà presto.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste su 9.285 contatti mediante sistema Cati.

