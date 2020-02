Condividi su

Matrimonio al sud: trama, cast e anticipazioni film. Le curiosità

Siete in cerca di un esilarante commedia? Allora Matrimonio al sud potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2015, in onda stasera 5 febbraio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta da Paolo Costella, regista e sceneggiatore genovese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Dio vede e provvede, Tutti gli uomini del deficiente, Amore con la s maiuscola, A Natale mi sposo e Baciato dalla fortuna.

Lo spassoso lungometraggio, distribuito da Medusa e prodotto da Mari film srl con Ideacinema srl, racconta le avventure di due giovani che sognano di sposarsi nonostante provengano da famiglie molto diverse sia nello stile di vita che nella visione del mondo. Ma qual è la sinossi di Matrimonio al Sud?

Matrimonio al sud: trama e anticipazioni film

È un matrimonio al sud quello che stanno organizzando Teo e Sofia, una giovane coppia di innamorati chi ha deciso di coronare il proprio sogno convolando a nozze. I futuri coniugi però vengono da contesti sociali e geografici completamente diversi e sono perfettamente consapevoli che le loro famiglie accetteranno con difficoltà la loro unione.

Il ragazzo infatti è figlio un industriale del Nord italia molto riservato e composto mentre il padre della sposa lavora è un scoppiettante pizzaiolo napoletano. Come facilmente prevedibile, una volta che i rispettivi parenti si conoscono inizia una vera e propria guerra che metterà a repentaglio la felicità dei fidanzati.

Il cast del film

In Matrimonio al Sud Massimo Boldi interpreta Lorenzo Colombo mentre Biagio Izzo è Pasquale Caprioli. Paolo Conticini veste i panni di Gegè, Enzo Salvi quelli di Lello e Gabriele Cirilli è Maurizietto Bartolomucci. Debora Villa recita la parte di Giulia Colombo, Barbara Tabita quella di Anna Caprioli e Luca Peracino è Teo Colombo.

Hanno partecipato al film anche Fatima Trotta nel ruolo di Sofia Caprioli, Ugo Conti in quello di Busacca e Gisella Donadoni che è Luisella. Loredana De Nardis indossa le vesti di Charlotte Bartolomucci, Maria Del Monte quelle di Nunzia e Salvatore Misticone è Santino, il sacrestano. Completano il cast Peppe Barra nella parte di Don Gaetano, Carolina Marconi in quella di Moira, la ballerina e Antonio Polese che interpreta se stesso.

Matrimonio al Sud: le curiosità del film

Forse non tutti sanno che il paese campano di San Valentino a Mare in cui è ambientato Matrimonio al Sud non esiste davvero e la maggior parte delle riprese si sono svolte nel centro storico di Polignano a mare in Puglia. Il film inoltre ha potuto contare sulle musiche di Michele Braga, la fotografia di Agostino Castiglioni mentre il montaggio è stato affidato a Mauro Bonanni. Infine la pellicola al botteghino in Italia ha incassato nelle prime quattro settimane di programmazione 3,7 milioni di euro.

