Skoda Vision IN: prezzo, specifiche tecniche e quando esce

All’Auto Expo di New Delhi è stato svelato finalmente il concept della Vision IN. Il SUV compatto della casa automobilistica che arriverà, stando alle dichiarazioni attuali, solo sul mercato indiano. La Vision In parte da una considerazione da parte di Skoda, quella di realizzare modelli specifici per il mercato indiano. Ma perché è utile approfondire questa autovettura? Perché da questo concept potrebbero venir fuori anche altre autovetture. Ecco quindi uno sguardo alle caratteristiche, all’uscita e al prezzo.

Skoda Vision IN: design e interni

Realizzata sulla piattaforma della MQB–A0-IN, la Vision In ha un design muscoloso con un frontale molto pronunciato. Non mancano degli espliciti richiami al marchio Skoda, utili per tenere ben salda la tradizione del marchio. La griglia frontale è uno dei dettagli più interessanti, dato che sarà retroilluminata a LED. Vision misura 4 metri e 26 centimetri, tuttavia la distanza dal terreno e i cerchi da 19 pollici contribuiscono a dare un’immagine sufficientemente mastodontica. Il design convincente non si limita solo agli esterni, è nell’abitacolo che l’azienda ha svolto un lavoro ancora più certosino. L’interno sembra un Open Space apparentemente non arredato, svetta l’infotainment da 12,3 pollici, il digital cockpit è contenuto in uno schermo di 10 pollici ed è personalizzabile. L’interno è stato realizzato attraverso il riciclo di materiali. Assoluta “chicca” è il cristallo di Boemia che rappresenta l’assistente vocale, quest’ultimo si illumina quando l’assistente è in funzione.

Skoda Vision IN: le motorizzazioni

Il propulsore è il già noto quattro cilindri 1.5 TSI benzina, in grado di sprigionare circa 150 cavalli di potenza. La potenza del motore è trasmessa attraverso un cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il concept sembra offrire soluzioni davvero innovative e prestazioni per nulla cattive. Se il raggiungimento dei 100 km/h si ottiene in circa 8,7 secondi, la velocità massima è di tutto rispetto per un SUV compatto, secondo la casa l’automobile sarebbe in grado di raggiungere i 195 km/h.

