Condividi su

Primera Division, Celta Vigo-Siviglia: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Estadio de Balaídos di Vigo, domenica 9 febbraio alle ore 18:30, si affronteranno Celta Vigo e Siviglia. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Primera Division.

Il Celta Vigo è in penultima posizione in classifica a 17 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Valencia per 1-0. Per i galiziani tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque.

Il Siviglia, che attualmente è in quarta posizione in classifica con 39 punti, è reduce dal pareggio in casa contro l’Alavés per 1-1. Due successi, due pari e un ko per i nervionenses nell’ultimo periodo.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due formazioni, il Siviglia ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

Il Celta arriva all’appuntamento con il peggior attacco (17 reti all’attivo) e la seconda peggior differenza reti (-14), mentre il Siviglia ha la quinta miglior difesa (21 gol subiti) e la quinta miglior differenza reti (+7).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Siviglia

CELTA VIGO (5-3-2): Ruben Blanco, J. Murillo, N. Araujo, Lucas Olaza, Kevin, Joseph Aidoo, Fran Beltran, Okay, Rafinha, Iago Aspas, Santi Mina Allenatore: Óscar García

SIVIGLIA (4-3-3): Tomas Vaclik, Sergi Gomez, Jules Kounde, S. Reguilon, Jesus Navas, Ever Banega, Fernando, Joan Jordan, Nolito, Luuk De Jong, L. Ocampos Allenatore: Lopetegui

La partita sarà diretta dal signor Santiago Jaime Latre, assistito dai guardalinee Jorge Bueno Mateo e Fernando Tresaco Escabosa. Al VAR ci saranno Valentin Pizarro Gomez e l’assistente José Antonio Garrido Romero.

Le quote e il pronostico di Celta Vigo-Siviglia

I bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 3.40, quella ospite a 2.19. e il pareggio, infine, a 3.33.

Il Celta deve darsi una mossa, ma il Siviglia è favorito per il successo: l’X2 a 1.35 può essere il giusto compromesso.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]