Primera Division, Betis-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 9 febbraio alle ore 21:00 all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia va in scena Betis-Barcellona. La partita sarà valevole per la 23esima giornata di Primera Division.

Il Betis al momento occupa la dodicesima posizione in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Eibar per 1-1. Per i verdiblancos un successo, due pareggi e un ko nelle ultime cinque partite.

Il Barcellona, che adesso si trova in seconda piazza in graduatoria con 46 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Levante per 2-1. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta il loro bottino nelle ultime settimane.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due squadre, il Barça ha fatto registrare 8 vittorie, 1 sconfitta e un pareggio.

Il Betis arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (34 reti subite), mentre il Barcellona possiede il miglior attacco (52 gol fatti) e la seconda miglior differenza reti (+26).

Le probabili formazioni di Betis-Barcellona

BETIS (4-5-1): Joel Robles, Aissa Mandi, Marc Bartra, E. Gonzalez Estrada, Emerson, Alex Moreno, Carles Alena, Nabil Fekir, S. Canales, Joaquin, Loren Moron Allenatore: Rubí

BARCELLONA (4-3-3): M. Ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, N. Semedo, C. Lenglet, S. Busquets, Ivan Rakitic, F. De Jong, A. Fati, A. Griezmann, Lionel Messi Allenatore: Quique Setién

Il direttore di gara sarà il signor José María Sánchez Martínez, che sarà coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero Martínez e José Gallego García. Presenti al VAR Carlos Del Cerro Grande e l’assistente Juan Carlos Yuste Jiméne.

Le quote e il pronostico di Betis-Barcellona

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.17, quella degli ospiti a 1.79 e il pareggio, infine, a 3.94.

Entrambe le squadre sono in difficoltà e l’esito appare meno scontato del previsto: si potrebbe pensare ad un Goal, proposto a 1.52.

