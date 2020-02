Condividi su

Noipa cedolino 2020: nuova funzione per i dipendenti pa, in cosa consiste

Ci sono novità sul fronte NoiPa: l’amministrazione ha avvisato i suoi dipendenti con un comunicato stampa pubblicato lo scorso lunedì 3 febbraio della disponibilità di una nuova funzione per i dipendenti della PA: l’entrata in esercizio della piattaforma per la valutazione delle performance. Si tratta di un nuovo servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponibile per tutte le amministrazioni pubbliche al fine di supportare la valutazione della performance individuale.

Cloudify NoiPa: arriva la nuova piattaforma di valutazione

Tale nuova soluzione è stata sviluppata nel contesto del progetto Cloudify NoiPa, attuando le cosiddette Linee Guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Proprio la collaborazione tra MEF e Funzione Pubblica ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di processi di autovalutazione e valutazione delle performance conseguite, permettendo la distribuzione e l’assegnazione delle competenze disponibili in una logica di efficientamento dell’organizzazione.

NoiPa: piattaforma valutazione, cos’è e a cosa serve

Le succitate Linee Guida sono state redatte per fornire indicazioni metodologiche utili per la progettazione e revisione dei propri sistemi di misurazione e valutazione e sono state prese come principale riferimento per definire i requisiti del modulo di valutazione del sistema NoiPa. Dal canto suo il MEF fornisce il proprio contributo al processo di crescita dell’efficienza delle amministrazioni, avviando un nuovo servizio, volto a favorire la trasformazione della valutazione delle performance in uno strumento di gestione delle risorse umane, concentrato sull’individuo, tramite la valorizzazione del capitale umano della PA e delle professionalità che lo compongono.

Come aderire alla piattaforma

La fase sperimentale è stata avviata in questi giorni: alla fine di questo periodo il modulo per la valutazione delle performance sarà accessibile a tutte le PA italiane (a partire dal mese di maggio) e non solo a quelle che aderiscono al sistema NoiPa. A ogni modo, le amministrazioni interessate ad aderire alla piattaforma, potranno contattare l’Ufficio IV Direzione dei sistemi informativi del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi del MEF, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected]. Per maggiori approfondimenti si invita a consultare la pagina dedicata sul portale NoiPa.

