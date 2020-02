Condividi su

Quanto guadagna Albano: stipendio, incassi e stima patrimonio

Albano Carrisi è stato tra i cantanti ospiti protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2020, martedì 4 febbraio. E naturalmente, mentre cantava con Romina Power i successi di una volta, è stato anche tra i più cercati sul web e tra le domande più frequenti poste dagli utenti spiccava la solita evergreen: quanto guadagna Albano Carrisi?

Quanto guadagna Albano: le attività e il patrimonio

Se si vogliono fare i conti in tasca al cantante di Cellino San Marco bisogna considerare non solo la sua carriera di cantante, ma anche altre tipologie di investimenti, come quelli fatti in Puglia, in particolar modo nel settore enologico, senza considerare le proprietà possedute. Certamente il patrimonio di Al Bano è molto interessante, sebbene difficilmente quantificabile per i più curiosi dei dettagli.

Risulta pertanto difficile rivelare cifre e numeri, ma possiamo individuare le principali attività che gli consentono di avere cospicui incassi e interessanti rendite. A iniziare dalla televisione, in cui spesso troviamo Albano ospite di diverse trasmissioni, come ad esempio Amici, ma anche la più recente Il Cantante Mascherato. Ultima apparizione sullo schermo è quella nota del 4 febbraio 2020, in cui assieme a Romina Power ha sceso le scale del teatro Ariston di Sanremo. Per l’occasione ha percepito un compenso che non è stato reso ufficialmente noto, ma sul quale alcune testate hanno teorizzato una cifra attorno ai 50 mila euro.

La carriera musicale di Albano Carrisi prosegue a gonfie vele, anche e soprattutto all’estero, e in particolar modo nei Paesi dell’est. Altri introiti provengono ovviamente dalle vendite dei suoi dischi e dai brani riprodotti tramite i principali servizi di streaming musicale.

Accanto al canto, un’altra attività importante che garantisce un’importante rendita ad Albano è l’azienda vinicola che porta il suo nome e che si ramifica in diverse parti del Paese, tra cui la Puglia, sua terra natale e molto amata.

