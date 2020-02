Condividi su

Bundesliga, Werder Brema-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 15:30 di sabato 8 febbraio al Weserstadion di Brema si sfideranno Werder Brema e Union Berlino. La partita sarà valida per la 21esima giornata di Bundesliga.

Il Werder Brema adesso occupa la terzultima piazza in classifica con 17 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Augusta per 2-1. Per loro nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria oltre a quattro sconfitte.

L’Union Berlino si trova in dodicesima posizione a 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Borussia Dortmund per 5-0. I capitolini nelle ultime cinque hanno ottenuto anch’essi un successo e quattro ko.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

Nei precedenti due scontri diretti, i padroni di casa hanno ottenuto sempre la vittoria.

Il Werder arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (46 reti subite) e la quarta peggior differenza reti (-21), mentre l’Union ha il secondo peggior attacco (23 gol fatti).

Le probabili formazioni di Werder Brema-Union Berlino

WERDER BREMA (3-4-2-1): J. Pavlenka, N. Moisander, Omer Toprak, Kevin Vogt, L. Bittencourt, D. Klaassen, Nuri Sahin, M. Eggestein, M. Rashica, Josh Sargent, Davie Selke Allenatore: Florian Kohfeldt

UNION BERLINO (5-3-2): R. Gikiewicz, F. Hubner, N. Subotic, C. Lenz, C. Trimmel, K. Schlotterbeck, R. Andrich, C. Gentner, Yunus Malli, M. Bulter, S. Andersson Allenatore: Urs Fischer

Il direttore di gara sarà il signor Daniel Schlager, che sarà assistito dai guardalinee Sven Waschitzki e Arno Blos. Gli addetti al VAR saranno Benjamin Cortus e l’assistente Marco Achmüller.

Le quote e il pronostico di Werder Brema-Union Berlino

I bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 2.09, quella degli ospiti a 3.49 e il pareggio, infine, a 3.62.

Scontro delicato vista la situazione di entrambe: il Werder segna poco e subisce tanto, pochi gol all’attivo anche per l’Union, che però non subisce tantissimo. La voglia di punti può far uscire un bel Goal, quotato 1.58.

