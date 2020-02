Lunedì 10 Febbraio va in scena il match Reggina-Ternana, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Serie C, Reggina-Ternana: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 10 Febbraio va in scena il match Reggina-Ternana, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Grande attesa per il posticipo di lunedì sera. Guardando le statistiche degli scontri diretti tra Reggina e Ternana, questi hanno evidenziato un grande equilibrio: non a caso 8 dei 14 precedenti si sono conclusi sul punteggio di parità. L’ultimo scontro avvenuto in terra calabrese ha visto trionfare i rossoverdi per 2-1, grazie ai gol di Avenatti e Alfageme per gli umbri e Fischnaller per i calabresi il 30 maggio 2014 in Serie B.

Per la Reggina ha preso la parola Francesco De Rose, capitano della squadra che ha fatto il punto della situazione: “Sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato più duro per tante ragioni, tutte le avversarie si motivano pensando di poter battere la capolista. La Ternana? Ha una rosa di valore assoluto. È stata strutturata per la promozione diretta. La rispettiamo ma, ovviamente, non abbiamo paura. Siamo la Reggina, noi incutiamo paura“.

In casa Ternana c’è stato un episodio divertente tra il patron Stefano Bandecchi e i suoi giocatori alla vigilia della sfida contro la Reggina: “La partita di lunedì è una partita carica di significato: se dovessimo perderla finiremo a -11 e quindi sarebbe scontato per noi fare i playoff, ecco perché ho voluto fare un giochino con la squadra: se loro vinceranno io pagherò loro una scommessa, in caso contrario saranno loro a dover pagare me. Sarebbe la prima volta che un presidente verrebbe pagato dai propri giocatori. Ma al di là di tutto mi ha fatto piacere una cosa: lo spirito con cui i ragazzi hanno accettato questa provocazione. Non ci hanno pensato neanche un minuto e si sono messi subito in gioco perché sono convinti di potercela fare. E questo mi fa molto piacere“.

Reggina-Ternana: le probabili formazioni

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Denis, Corazza

Allenatore: Domenico Toscano

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Damian; Furlan, Marilungo, Vantaggiato

Allenatore: Fabio Gallo

Le quote e il pronostico del big match

I bookmakers per Reggina-Ternana vedono nettamente favorita la formazione di casa (l’1 è dato a 2.05), il pareggio paga 3.15 volte la posta mentre il 2 fisso è quotato 3.60.

Si preannuncia molto equilibrio in campo e per questo si consiglia la giocata Under2.5+NoGoal.

