Bundesliga, Hertha Berlino-Magonza: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 8 febbraio alle ore 15:30, all’Olympiastadion di Berlino, giocheranno Hertha Berlino e Magonza. Lo scontro sarà valido per la 21esima giornata di Bundesliga.

L’Herta Berlino adesso occupa la posizione numero tredici in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro lo Schalke 04 per 0-0. Per i capitolini due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque sfide di campionato.

Il Magonza è quindicesimo in classifica con 18 punti e reduce dalla sconfitta in casa contro il Bayern Monaco per 1-3. Per loro una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, si sono registrate 4 vittorie a testa e 2 pareggi.

L’Herta arriva all’appuntamento con il quarto peggior attacco (24 reti segnate), mentre il Magonza ha la peggior difesa (47 gol subiti) e la seconda peggior differenza reti (-19).

Le probabili formazioni di Hertha Berlino-Magonza

HERTHA BERLINO (4-5-1): R. Jarstein, M. Mittelstadt, J. Torunarigha, L. Klunter, D. Boyata, P. Skjelbred, D. Lukebakio, Marius Wolf, Marko Grujic, S. Ascacibar, J. Dilrosun Allenatore: Jürgen Klinsmann

MAGONZA (3-4-3): R. Zentner, J. St. Juste, M. Niakhate, D. Brosinski, Ridle Baku, L. Oztunali, P. Kunde Malong, L. Barreiro, R. Quaison, J. Boetius, J. Mateta Allenatore: Achim Beierlorzer

Lo scontro sarà diretto dal signor Martin Petersen, assistito dai guardalinee Alexander Sather e Jan Neitzel-Petersen. Al VAR Frank Willenborg e l’assistente Sascha Thielert.

Le quote e il pronostico di Hertha Berlino-Magonza

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.02, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 3.61. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.65.

Considerando i rispettivi momenti di forma, l’Herta dovrebbe sfruttare il fattore campo e portare a casa dei punti: si consiglia pertanto un buon 1X a 1.30.

